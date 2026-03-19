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外籍幫傭能提振生育率？民團曝新加坡1現狀 「政府不實廣告」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部擬鬆綁外籍家庭幫傭申請資格，民間團體對此表達強烈質疑。圖／聯合報系資料照片 葉冠妤
勞動部擬鬆綁外籍家庭幫傭申請資格，民間團體對此表達強烈質疑。圖／聯合報系資料照片 葉冠妤

行政院今日將正式宣布將開放12歲以下一孩家庭可申請聘僱外籍家庭幫傭。托育及就業政策催生聯盟以大量引進外籍家務工的新加坡為例，新加坡生育率不升反跌，引進外傭來提振生育率、提高婦女勞參率，像是政府的不實廣告、謊言。

托盟說，放寬外籍家庭幫傭申請資格，平心而論，確實有一些育兒家庭因此受惠，舉例來說，根據托盟去年底委託皮爾森的抽樣民調，估計所得前五分之一的富裕家庭可能會申請外籍幫傭，以行政院估算144萬家庭適用，若所得前五分之一的家庭申請，代表將有28.8萬外籍幫傭進入台灣。

托盟直指，行政院無差別開放外籍家庭幫傭，宣稱是為了「提振生育率」及「提振婦女勞參率」，無疑是不實廣告包裝。以新加坡為例，外籍家務工逾30萬人之多，但新加坡的生育率卻反而從1980年的1.8，下跌到0.8，絲毫沒有「提振生育率」的作用，縱覽跨國人口學及社會政策學術文獻，也從來沒有發現過任何一個國家，因大量引進外籍幫傭而提振生育率。

至於「提振婦女勞參率」，更像是一句謊言。托盟表示，因保母、托嬰中心、幼兒園虐童時有所聞，台灣家長對專業托育服務的信任度相對不足，若沒有完整托育服務，家長就不可能從事全職工作，不輕易信任專業托育教保人員的台灣家長，難道就會輕易信任未接受過兒童照顧專業訓練的外籍幫傭，因此把小孩丟給幫傭，自己跑出去做全職工作嗎？

托盟去年調查曾詢問女性「如果可以聘外籍幫傭，妳會改變工作狀態嗎？」結果60%回答已在就業了、不會改變，另30%的人回答目前沒有在就業，但也不會因為聘外籍幫傭就回去上班。只有10%回答會回去上班。也就是說，只有這10%的女性會「增加婦女勞參率」。

托盟指，因為台灣人運用外籍幫傭的方式，第一類是當成24小時「家事服務人員」，負責清潔、煮餐、跑腿、接送小孩，而這通常是高階雙薪家庭的習慣用法，且還會另尋托育服務；第二類是當成24小時「到府保母」，也就是媽媽仍在家全職照顧，但多一個育兒幫手，同樣負責清潔、煮餐等周邊事項，可是身體照顧、情緒安撫、教育教養，仍由媽媽主責，這通常是男主外、女主內家庭的習慣用法，例如先生收入極高的竹科媽媽或企業主富太太。

托盟質疑，第一類家庭，女性本來就在上班了；第二類家庭，女性還是不會去上班。換句話說，就算讓高所得家庭全部可聘外籍幫傭，也不太可能改變他們原本的職場與家庭生活安排。「提升婦女勞參率」是緣木求魚。

家庭 家庭幫傭 生育率 外籍幫傭

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