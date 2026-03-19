LDCT爭議 健保署曝肺葉切除年切4000例 高志文：證實手術量增加質疑

台北醫學大學公共衛生學院教授高志文投書媒體，指出台灣因將「低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）」納入第五癌篩檢，疑似有普篩、過度診斷之嫌，大幅增加肺結節、肺癌手術，諷刺台灣已成「肺葉切除王國」；健保署長陳亮妤昨於立法院說明，我國近三年肺葉切除手術維持在4000多例，去年所有接受肺部切除手術者，高達92%領有「肺癌」重大傷病卡；高志文今指出，該數據證實手術量暴增的質疑。

高志文指出，依照最新資料顯示，2025年肺部切除手術已高達2萬1753例，其中約九成與所謂「肺癌」相關，盡管部分臨床醫師曾質疑此現象未必完全與篩檢直接相關，但目前官方數據顯示，兩者關聯性已相當明確。

國健署將公費肺癌篩檢納入家族史，其引用的關鍵論文「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，缺乏隨機對照試驗，將非吸菸族群等低風險者，也納入LDCT篩檢對象，已導致肺部切除手術量「異常增加」。

高志文表示，官方的數據既然已提出有上升趨勢，台灣公衛政策現在才開始真正啟動討論，他也提出四大問題，盼衛福部能正面回應，一是手術量異常增加是否合理、二為手術量增加是否帶來人口健康效益、三是否屬於典型過度診斷帶來人口傷害、四為臨床決策流程是否符合指引。

高志文援引數據，指出過去十多年，肺部切除手術從每年2761例，增至2萬1753例，成長近8倍；在非吸菸女性族群中，增幅更高達約13倍。此一現象在全球外科與公共衛生領域極為罕見，尤其發生在傳統低風險族群。若與其他亞洲具全民健保制度的國家相比，台灣每十萬人口肺部切除率約為其10倍，已成為名副其實的「肺葉切除王國」。

而篩檢的目的在於防止疾病進展至晚期。但從數據顯示，即使每年約2萬2000人接受手術、30歲以上人口每十萬人手術率達130例以上，自2004年至2022年，非吸菸女性晚期肺癌發生率仍維持在每十萬人18.7例，幾乎完全未下降，凸顯篩檢與手術的介入下，並沒有阻止肺癌晚期發生率。

高志文指出，該現象就屬於「癌症過度診斷」，當國家針對低風險族群中進行篩檢，偵測到大量生長緩慢或惰性的腫瘤，惰性腫瘤可能終生不會造成症狀或死亡，但臨床卻直接採取侵入式治療。

更令他關切的是，約九成接受肺部切除的患者，在手術前六個月內並未完成標準的肺結節追蹤，如影像監測或切片評估，這代表部分患者可能在缺乏充分動態觀察的情況下，即直接接受不可逆的外科手術。

高志文呼籲健保署，應該強化監管，要求所有醫療院所嚴格依循國際肺結節處理指引，降低不必要手術的發生。同時，目前每年約2萬1753例手術與癌症登記資料中早期肺癌數量之間，也存在顯著落差，應進一步釐清。

高志文表示，任何大規模公共衛生介入，若具有顯著潛在傷害，應以高品質臨床試驗證據為基礎。依他長期觀察，台灣僅見手術數與醫療支出大幅增加，卻未見人口健康指標，如晚期肺癌人口降低的改善。國際上，包括美國預防服務工作小組（USPSTF）與日本與歐洲國家肺癌篩檢指引，均不建議對從未吸菸者進行肺癌篩檢，正是基於「潛在傷害大於效益」的實證評估。