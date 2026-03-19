英國校園現流行性腦脊髓膜炎群聚 疾管署：觀察中必要時發布旅遊警示

英國南方近期發生校園流行性腦脊髓膜炎群聚，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，需透過親密或長時間接觸方可有效傳播，致死率約10至15％，台灣今年截至3月18日累計4例流腦散發個案。疾管署發言人林明誠表示，尚在觀察英國是否有社區傳播風險，目前侷限於校園傳播，必要時適時發布旅遊警示調整。

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予適當的抗生素是可以治療。

疾管署說，正常人不太容易被腦膜炎雙球菌侵襲，流行性腦脊髓膜炎易感族群有四類，免疫尚未完全的嬰幼兒、密集生活者（如軍營、學生宿舍或長時間逗留人多且密閉的空間等）、脾臟功能不全及免疫低下者、國際旅遊者（尤其是非洲流行地區及沙烏地阿拉伯朝覲活動者）。

台灣近十年來每年大概有1至12例散發個案，今年截至3月18日累計4例，主要病原為B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌（註：Neisseria meningitidis依其細胞壁外莢膜多醣抗原特徵分為13個血清型，其中最常引起人類疾病的有5種A、B、C、W、Y）。

台灣近十年來有一起發生2017年7月北部某軍營群聚，共有3例確診，致病原也是MenB，後來對500多人預防性投藥，疫情沒再擴大。目前旅遊醫學門診提供的流腦四價疫苗是涵蓋A、C、W、Y四型；非洲腦膜炎帶好發A、C、W、X型，中東地區W、A，建議要去非洲腦膜炎帶（撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的Meningitis belt）及中東參加朝覲活動者，先到旅遊醫學門診評估接種疫苗。

疾管署說，對於流行性腦脊髓膜炎的防治有五個重點，對疾病正確認知及個人衛生習慣、要前往流行地區先評估接種疫苗、減少曝露在高風險場域、疫情監測、及時適當的抗生素治療或預防性投藥。