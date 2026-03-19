高爾夫球肘初期僅隱約痠痛 醫囑及時處理免手麻無力

巫男右手肘感覺刺痛，只要用力握掌、轉門把等，手肘內側都會抽痛，經診斷為高爾夫球肘；醫師指出，高爾夫球肘初期僅隱約痠痛，嚴重時會手麻、抓握無力或肌腱撕裂。

衛福部彰化醫院復健科主任廖宜新今天接受中央社記者電訪時說，51歲巫男工作須扭動手肘及手腕，最近發現右手肘有刺痛問題，只要用力握拳、扭毛巾、轉門把，手肘內側都會抽痛，後來在超商買咖啡時，發現右手無力拿杯子，才發現事態嚴重趕緊就醫。

廖宜新指出，高爾夫球肘正式醫學名稱為「肱骨內上髁炎」，是常見的肌腱病變，發生在手肘內側，初期往往只有隱約痠痛，如果未及時處理，疼痛會向手臂延伸，嚴重時會出現手麻、抓握無力等神經受壓迫或肌腱撕裂症狀。

廖宜新說，不是只有運動員才會有高爾夫球肘，只要是長時間反覆進行手腕屈曲、抓握、轉動等動作的人都是高風險族群，例如長期使用滑鼠上班族、搬運重物勞工及操作機械工具的技術人員等。

廖宜新說明，巫男先接受藥物與常規復健，但效果不明顯，經與醫師討論，決定採體外震波治療，經過10次療程後，目前右手肘無力感已消失，疼痛現象大為好轉，終於能正常工作與生活。

廖宜新表示，體外震波治療是利用高能量聲波撞擊受傷組織，產生發炎反應，並藉由血管新生作用，帶走發炎物質，進而重新啟動組織修復機制。

廖宜新說，體外震波可治療骨關節及軟組織相關疾病，不只高爾夫球肘，媽媽手、網球肘、板機指及慢性肌腱炎、慢性軟組織疼痛等，也都有不錯治療效果。