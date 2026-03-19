政院通過外籍幫傭申請條件放寬 三大配套方案出爐

行政院會19日通過「外籍家庭幫傭新制規劃」，根據勞動部規劃，未來家中有一名未滿12歲兒童即可申請，月繳5,000元就業安定費，弱勢或特殊家庭為每月2,000元，將於4月13日受理申請，預估全台144萬家戶適用，同時提供三大配套措施。

行政院長卓榮泰指出，面對家庭結構變遷，在工作與育兒之間，照顧者面臨不小的照顧壓力，尤其是特殊需求家庭照顧負擔更為沉重，因此為減輕家庭壓力，讓勞動者安心續留職場，勞動部將推動外籍家庭幫傭的新制，只要家中有1名未滿12歲的兒童，即可申請外籍家庭幫傭，就業安定費每月5,000元；弱勢、特殊需求及高需求家庭，將優先取得人力，且每月就業安定費降為2,000元，以強化家庭照顧支持。希望讓有需求的家庭，能「多一個幫手，少一分疲憊」。

勞動部指出，外籍家庭幫傭制度並非取代既有托育或照顧措施，而是在既有托育、家事服務與社會支持資源之外，提供育兒家庭多一種協助家務的選擇。其次，外籍家庭幫傭的角色為輔助性家務幫手，主要協助家庭處理日常家務工作，並非保母或其他專業照顧人員，不會取代專業托育與照顧服務體系。為順利推動新制、協助弱勢及特殊需求家庭

卓榮泰說，勞動部也和衛福部合作，採取三項配套措施：首先，在「確保本國工作者權益」方面，將擴大育兒指導員工作機會、強化托育與家事服務媒合、提供本國工作者就業獎勵及專業技能訓練；其次，在「確保家務工作品質」方面，提供基本知能培訓及育兒指導員到宅指導服務技巧；第三，在「特殊需求家庭優先照顧」方面，採行簡化行政審查作業，專案服務優先協助及減收就業安定費等。

勞動部表示，為順利推動新制，將儘速完成相關法規修正、申請書表調整、資訊系統更新及各項配套措施整備，預計於4月13日起，有家庭幫傭需求的家庭完成國內求才，將開放受理申請外籍幫傭招募許可。未來也將持續觀察政策推動情形，適時檢討與精進，協助勞工兼顧家庭與工作責任，提升勞動參與率，讓勞工得以安心留任職場。

卓榮泰強調，這次新的措施，並非取代既有托育或照顧服務體系，而是在相關社會支持資源之外，提供多一項家務協助的選擇，協助有需要的家庭「減輕家務負擔，安心續留職場」。為兼顧公平性，也同步採取弱勢需求、特殊需求優先的制度。請勞動部會妥善規劃相關審查及管理機制，並與衛福部持續強化本國家事服務與托育人力培訓及媒合機制，讓新制能順利於今年4月13日上路，協助更多國人兼顧家庭與工作。