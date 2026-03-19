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李鑼擔任戒菸大使 自曝戒27年菸癮 走在路上被誇讚「真男人」！

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
李鑼、李紫嫣父女公益合體，擔任戒菸大使。記者廖靜清／攝影
李鑼、李紫嫣父女公益合體，擔任戒菸大使。記者廖靜清／攝影

藝人李㼈抽了27年菸，被家人嫌棄好臭，對女兒紫嫣說：只要你考試第一名我就戒菸，此舉被親友說是情緒勒索。後來與小燕姐打賭戒菸，報名「2010戒菸就贏比賽」，成功戒菸後，帶著家人一起擔任義工。16年後，父女公益合體為全國數千家衛生單位醫事機構拍公益廣告、宣導短片，鼓勵民眾勇敢站出來戒菸。

李㼈表示，過去一天要抽上2包才過癮，戒菸之後神清氣爽，味覺、嗅覺都改變，連走在路上都被人稱讚是「真男人」。他鼓勵民眾，想抽菸的時候就先深呼吸，然後冷臉或刷牙降低抽菸的欲望。另外，可做些伸展運動，或是多喝水轉移注意力，而現在政府提供多元戒菸管道，更提升戒菸成功率。

國健署長沈靜芬表示，總統賴清德提出的「健康台灣」，重點包含了三高防治888以及強化國家癌症防治計畫，而菸品對慢性病以及癌症都有高度相關，更被證實是致癌物。國健署與董氏基金會攜手舉行「戒菸就贏」，今年邁入第13屆，完成戒菸挑戰有機會奪得獎金8萬元，呼朋引伴參加戒菸更容易成功。

沈靜芬說，今年「戒菸就贏」首度將協助民眾戒菸的醫事人員納入獎勵對象，一起助攻參賽者擺脫菸癮。鼓勵民眾善用戒菸門診服務，若參與者於報名時填寫「戒菸關懷人」，協助戒菸的醫事人員也可一同參與抽獎，並有機會獲得新台幣一萬元獎金，希望強化醫事人員參與誘因，提升戒菸輔導的整體動能。

沈靜芬指出，醫事人員的角色很重要，政策亦期待在臨床照護中發揮更積極的推動力。由於吸菸與三高及其他慢性疾病密切相關，單靠藥物治療難以達到良好控制，若未改善生活型態，疾病管理效果有限。因此，醫療機構除提供疾病治療外，也應納入生活型態管理，協助病人建立健康行為，戒菸即為重要一環。

台灣家庭醫學醫學會戒菸醫師郭斐然指出，早在1988年美國衛生部報告就強調：「尼古丁成癮性非常高，和海洛英、古柯鹼同屬最高等級。」吸菸不只是壞習慣，也是成癮問題，戒菸一定要找對方法。除了傳統紙菸，電子煙與加熱菸等新興菸品皆含尼古丁等成癮物質及有害致癌物，同樣會高度成癮，不可輕忽。

戒菸輔助藥物主要分為「尼古丁替代療法」以及「非尼古丁藥物」兩大類，這些藥物能有效緩解戒斷症狀，搭配專業門診可大幅提高成功率，且台灣政府全額補助。自115年1月1日起，加熱菸使用者也納入「戒菸服務補助計畫」範圍，加熱菸使用者可比照紙菸提供「戒菸用藥治療」及「戒菸衛教」。

「戒菸就贏」活動為2026年5月2日至5月29日，只要連續四周完全不吸菸、不使用任何菸品或類菸品，即符合成功戒菸資格並可參加抽獎。成功戒菸並抽中獎金者，參賽者與見證人共得8萬元獎金（各得4萬元）。今年加碼，中獎參賽者只要是經由合約醫事機構接受戒菸服務，其戒菸關懷人也可獲得「戒菸關懷人獎」，加獲1萬元獎金。

2026「戒菸就贏比賽」正式開跑，今年以「為愛行動 戒菸就贏」為號召。記者廖靜清／攝影
2026「戒菸就贏比賽」正式開跑，今年以「為愛行動 戒菸就贏」為號召。記者廖靜清／攝影

戒菸 癌症防治

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