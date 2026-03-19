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落實作物病害防治三步曲 農業部：首年罹病率降至10%以下

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
作物病害抗藥性整合管理三大招。圖／農業藥物試驗所提供
作物病害抗藥性整合管理三大招。圖／農業藥物試驗所提供

農業部農業藥物試驗所針對近年農友反映田間防治效果下降的議題，經多年田間試驗與輔導經驗，正式推出輪班、整合、預警的「作物病害抗藥性整合管理三步曲」，期望透過該策略協助農友釐清藥劑失效、錯失防治時機或病原菌產生「抗藥性」等問題，根據統計，採用此套整合管理策略的農民，第1年病害罹病率就降至10%以下。

農藥所農藥應用組副研究員李敏郎表示，避免病菌對單一藥劑產生抗性，首要關鍵在於落實「農藥輪班」，建議農友參考作用機制，輪流使用不同藥劑，透過不同機制的輪替使用，有效延緩抗藥性產生。

第二步是整合田間健康管理，李敏郎指出，建立強健的作物基礎與預警機制是整合管理的核心，建議農民要做好田間衛生管理，收成後應徹底清除田間病株與落葉，避免成為病菌過冬的溫床。其次，精準土壤肥培，避免過量氮肥，並在專家指導下，適時施用液化澱粉芽孢桿菌、枯草桿菌或木黴菌等，提升作物抵抗力，幫助作物對抗壞菌。

李敏郎表示，最後是定期健檢，農友應確實做好作物初期勤定檢，建議每周巡田2到3次，監測新作物嫩葉與莖部的初期病斑；以及關注病蟲害警示預報，密切關注在地農業改良場發布的病蟲害警報，以便在病害好發前做好預防措施。

根據農藥所在南投信義地區進行的設施甜椒炭疽病示範結果顯示，採用此套整合管理策略下，第1年病害罹病率降至10%以下，第2年更進一步降至5%以下，實施2年後農藥使用成本成功降低30%至50%，也顯示能有效延緩抗藥性。

健康管理 農業部 抗藥性

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