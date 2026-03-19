星宇航空獲Airline Ratings 2026「最佳航空」第5名 國籍航空最高名次

全球知名航空專業評鑑機構Airline Ratings公布「2026全球最佳航空」，星宇航空榮獲「全球最佳航空」第5名，為台籍航空史上最佳排名，同時更勇奪「全球最佳機上餐飲」大獎，星宇航空表示，今年進入交機高峰期，總機隊數預計於年底前達到43架，將持續深化全球航網布局及機上服務，讓世界看見來自台灣的航空品牌實力。

Airline Ratings指出，「World’s Best Airlines」評選專注於旅客實際機上體驗，涵蓋餐飲選擇、座椅舒適度、產品價值與整體服務品質等可衡量項目，強調中立與專業，不以市場聲量或行銷活動作為評分依據，而是以航空公司提供的實質機上產品與服務為核心。

星宇航空今年1月才獲得Airline Ratings評選「World’s Safest Airlines（全球最安全航空）」第11名，這次在Airline Ratings公布「2026 World’s Best Airlines（2026全球最佳航空）」中，再榮獲「全球最佳航空」第5名，為台籍航空史上最佳排名，同時更勇奪「World’s Best In Flight Catering（全球最佳機上餐飲）」大獎。

星宇航空執行長翟健華表示，此次獲得全球最佳航空第五名及全球最佳機上餐飲殊榮，是對團隊長期投入產品設計與細節要求的最大肯定。

翟健華說，自創立以來，星宇航空即以打造「精品航空」為核心理念，從客艙空間規劃、餐飲研發、機上備品選用到服務流程設計，皆以旅客體驗為出發點來打造，未來將秉持初衷，持續把關各方面的品質，並不斷優化與創新，期望在每一段飛行旅程中，為旅客創造超越期待的感動。

Airline Ratings執行長Sharon Peterson說，星宇航空成長迅速，是全球航空業中最令人印象深刻的新興航空公司之一。不僅擁有年輕的機隊優勢，第五名的成績反映其在各艙等穩定且高水準的表現，包含服務標準、細緻舒適的客艙設計，以及全面性的旅客體驗。

Sharon Peterson表示，透過對機上產品、空服訓練與營運品質的投入，星宇航空自創立以來即展現清晰且長遠的發展願景。隨著持續拓展國際航網，並準備於8月開闢歐洲航線，星宇航空不僅擴張版圖，更為現代航空公司樹立全新標竿。

全球最佳航空評選專注於旅客實際機上體驗，涵蓋餐飲選擇、座椅舒適度、產品價值與整體服務品質。圖／星宇航空提供

星宇航空與米其林一星餐廳「元紀・台灣菜」合作長程線機上餐點，於空中也能品味熟悉且溫暖的台灣滋味。圖／星宇航空提供

星宇航空自創立以來即以打造「精品航空」為核心理念，從客艙空間規劃、餐飲研發、機上備品選用到服務流程設計，皆以旅客體驗為出發點來打造。圖／星宇航空提供

星宇航空餐點從菜單設計、食材挑選到餐點呈現，每一環節皆以乘客體驗為核心，追求精緻與創新。圖／星宇航空提供

星宇航空與米其林一星餐廳「元紀・台灣菜」合作長程線機上餐點，於空中也能品味熟悉的台灣滋味。圖／星宇航空提供

星宇航空持續與米其林餐廳及知名品牌合作，包括榮獲米其林肯定素食餐廳鈺善閣，打造多元餐飲選擇。圖／星宇航空提供