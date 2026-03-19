「還在SARS年代」醫院感染管制人力標準 專家：不夠複雜防疫需求

疫後醫護人力出走嚴重，社區卻仍面臨新冠、流感、呼吸道融合病毒等多頭並行的防疫情況，台灣感染管制學會理事長陳宜君指出，醫院感管護理師人力配置要求沿用自18年前「SARS年代」，且感管醫檢師未被納入醫療機構設置標準，難以回應逐漸複雜的防疫需求，衛福部疾管署「醫院感染管制查核基準」，對感管師人力要求也遠低於國際。疾管署回應，相關基準均依世衛組織建議而訂。

陳宜君呼籲，政府應正視感染管制人力不足問題，更新制度並提供充足資源支持，衛福部112年更新「醫療機構設置標準」中感染管制人力配置標準，但其中的感染管制人力配置並未更新，仍停留在97年標準，500床以上醫院僅要求每300床設置感管護理人員1人以上，且並未納入感管醫檢師，整體人力制度難以因應高複雜度的防疫需求。

疾管署已在115年醫院感染管制查核基準中，調整人力配置標準，但陳宜君指出，即使是高於最低要求，僅作為試評「優良項目」，也僅要求每200床配置1名感染管制護理人員，遠低於國際施行多年，每100床配置1名專任感管護理人員的配置標準，呼籲「醫療機構設置標準」應與「感染管制查核基準」一致，並配合政府公衛任務適時調整配置標準。

陳宜君強調，病人因見呼吸道症狀就醫時，診間需面對多種病原體同時存在情境，不僅症狀高度重疊，也可能出現混合感染，讓臨床判斷更具挑戰，後疫情時代進入多病原並行新常態，隨疫後社會互動、國際交流恢復，各類病原重新進入人群，形成多種疾病混雜局面，防護、篩檢與治療需求增加，仰賴感染管制團隊及早辨識並介入處理，保護病人及醫療人員安全。

疾管署副署長林明誠指出，該署醫院感染管制查核是比照世衛組織標準，自112年起，以試評方式提升專任感染管制護理人員之「優良項目」評分標準為每200床1人，自113年起試評提升專任感染管制醫檢人員之「優良項目」評分標準為每1000床2人；另規畫於116年將「每200床聘有專任感染管制護理人員1人以上」由試評項目調整為正式評核項目，並研議調整專任感染管制醫檢人員標準。

感染管制仰賴感管人員監測微生物檢驗資料，便是異常訊號，進行風險評估並提供醫院感染管制決策支持。陳宜君說，台灣感染管制人員已從過去依照標準操作流程的防疫執行者，轉型為評估風險、守住醫療體系防線的「風險決策支持者」，面對專業角色轉型與高壓工作負荷，仍須相應制度支持，人力配置與待遇調整，才能確保整體防疫體系韌性。