影／立委提議長照支持假協助照顧者 石崇良：研議合適方案

長照3.0今年上路，有立委提出「長照支持假」希望協助家屬。衛福部長石崇良上午在立院受訪時對此表示，個案從出院進入家庭後銜接長照，從過去的50多天到去年平均4天，而今年的目標是2天，希望朝無縫接軌來努力。

石崇良表示，隨著高齡化社會的來臨，再加上少子女化，家庭的支持、子女負擔越來越大，長照越顯重要。長照如何快速銜接，也就是今天要討論的長照支持假，講的就是長照銜接的個案，在出院後的長照，如何去縮短時間，如何無縫銜接，這才是第一要務，

石崇良指出剛開辦的時候，從出院到銜接長照支援進來，大概要50天左右，去年已能縮短至4天，今年衛福部的目標是希望再縮短到2天，甚至無縫接軌的方向來努力，現在可用線上方式來申請，另外在長照需求評估的部份，也希望能好好研議用什麼樣的方式是合適的，讓這個長照需求者，能夠得到適當的銜接。