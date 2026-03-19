快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

日本寵物超越小孩變成千億產業 保險市場10年內翻3倍

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

聽新聞
0:00 / 0:00

影／立委提議長照支持假協助照顧者 石崇良：研議合適方案

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
長照3.0今年上路，立委提案「長照支持假」希望協助家屬。衛福部長石崇良上午在立院受訪時表示，長照需求從過去的50多天到去年平均4天，而今年的目標是2天，希望朝無縫接軌來努力。記者杜建重／攝影
長照3.0今年上路，立委提案「長照支持假」希望協助家屬。衛福部長石崇良上午在立院受訪時表示，長照需求從過去的50多天到去年平均4天，而今年的目標是2天，希望朝無縫接軌來努力。記者杜建重／攝影

長照3.0今年上路，有立委提出「長照支持假」希望協助家屬。衛福部長石崇良上午在立院受訪時對此表示，個案從出院進入家庭後銜接長照，從過去的50多天到去年平均4天，而今年的目標是2天，希望朝無縫接軌來努力。

石崇良表示，隨著高齡化社會的來臨，再加上少子女化，家庭的支持、子女負擔越來越大，長照越顯重要。長照如何快速銜接，也就是今天要討論的長照支持假，講的就是長照銜接的個案，在出院後的長照，如何去縮短時間，如何無縫銜接，這才是第一要務，

石崇良指出剛開辦的時候，從出院到銜接長照支援進來，大概要50天左右，去年已能縮短至4天，今年衛福部的目標是希望再縮短到2天，甚至無縫接軌的方向來努力，現在可用線上方式來申請，另外在長照需求評估的部份，也希望能好好研議用什麼樣的方式是合適的，讓這個長照需求者，能夠得到適當的銜接。

長照3.0今年上路，針對立委提議「長照支持假」，衛福部長石崇良上午在立院表示，將研議適當方式，讓長照需求者得到適當的銜接。記者杜建重／攝影
長照3.0今年上路，針對立委提議「長照支持假」，衛福部長石崇良上午在立院表示，將研議適當方式，讓長照需求者得到適當的銜接。記者杜建重／攝影

家庭 長照 衛福部

延伸閱讀

超高齡社會！民團籲快推動30天六成薪假+150天彈性無薪長照安排假

影／雇主也憂缺工 民團呼籲政府年花9億支持「長照安排假」

為無身分證新移民長照解套？石崇良：將了解設籍困難

新住民不能用長照⋯民團批石崇良「白領貢獻說」畫錯重點

相關新聞

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

立院今天排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元以上，甚至1萬元不等。衛福部長石崇良表示，若加碼至一萬元，每年支出將達933億元，恐造成財政壓力大增，須考量整體財政負擔，建議朝政院版本修正。

30天六成薪+150天無薪長照假！民團倡議：讓照顧者不離職

台灣邁入超高齡社會，愈來愈多勞工被迫離職回家照顧長輩。為達「照顧不離職」，中華民國家庭照顧者關懷總會等民團倡議「30天六成薪假」+「150天無薪彈性請假」的長照安排假多年，家總秘書長陳景寧今指出，推估長照需求人口每年新增約3萬，這些長照新手初期需要申請、連結長照服務，還要陪伴長輩適應，請的30天六成薪假，初估每年經費約9.2億元，比勞動部當初預估得低。

苗栗施肥不一樣？成堆草莓丟路邊 網心痛：倒「莓」讓人心碎

今年台灣草莓因暖冬氣候影響，導致集中豐產，市場需求無法消化驟增的供應量，價格比往年便宜許多，近日草莓售價更是跌至一大籃僅數百元。許多農民因此被迫以低價出售草莓，甚至將無法銷售的草莓當作肥料處理。

高雄鴨肉店公審客人還洩個資 只因她「求3張衛生紙」

高雄市三民區一間鴨肉小吃店只因一名一名高二女學生透過外送平台訂餐，因在備註欄禮貌詢問「如果可以請幫我附3張衛生紙」，竟遭店內員工拍照上傳至網路公審，甚至未經打碼直接洩漏顧客全名等個資，貼文一出引發大批網友撻伐，質疑店家可能有違反個資法嫌疑。

白幼瘦審美過時了！她自卑腿粗 男友狂讚「肌肉線條」超美：好羨慕

有一名女網友在論壇Dcard以「總覺得男友的喜好蠻詭異的」為題發文，分享自己和男友的有趣互動，引發網友熱烈討論。她表示，自己因為練田徑加上遺傳因素，腿部肌肉較為發達，外型在女生中屬於比較粗壯的類型。過去因為自卑，她常穿著長褲遮掩，甚至曾因腿部外型被嘲笑。然而，這樣的身體特徵卻意外成為男友欣賞的焦點。

樣品屋看心酸的？買千萬預售屋落地窗變小窗 屋主氣炸：建商僅補償5萬元禮券

有一名女網友在論壇Dcard上發文，控訴自己花費近千萬購買的預售屋，建商未經同意將客廳窗戶尺寸縮小，導致採光與通風明顯變差。然而，建商僅願意以5萬元禮券作為補償，並未正面回應問題，甚至寄出存證信函要求該名住戶刪除相關發文，事件引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。