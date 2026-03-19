30天六成薪+150天無薪長照假！民團倡議：讓照顧者不離職

台灣邁入超高齡社會，愈來愈多勞工被迫離職回家照顧長輩。為達「照顧不離職」，中華民國家庭照顧者關懷總會等民團倡議「30天六成薪假」+「150天無薪彈性請假」的長照安排假多年，家總秘書長陳景寧今指出，推估長照需求人口每年新增約3萬，這些長照新手初期需要申請、連結長照服務，還要陪伴長輩適應，請的30天六成薪假，初估每年經費約9.2億元，比勞動部當初預估得低。

據主計處統計，113年15至64歲勞動力人口非初次尋職者的失業原因中，因照顧長輩而離職的勞工人數，是照顧小孩而離職人數的2.4倍；而勞動部2025年工作場所就業平等調查報告指出，76.5%受雇者期待「長照安排假或長期照顧留職停薪」，雇主的反對比率，則已經從2021年的67.0%下降至44.3%，

陳景寧說，近年產業缺工嚴峻，雇主意識到員工離職就是企業損失，因此對長照安排假的態度已鬆動，政府應該要抓住時間趕快推動改革。

陳景寧表示，日本早自1999年提供93天、67%薪資的家庭照顧假，上百個台灣民團2019年年連署台灣版的「長照安排假」，考量平均10年的長期照顧歷程，初期混亂後會有病情起伏，因此針對新手初期提供「30天六成薪假」，鼓勵勞工申請長照服務、配合評估、等候服務、陪伴家人熟悉服務；後面的「150天彈性無薪假」，則可因應後續就醫、臨時需求或跌倒等突發狀況。

陳景寧說，過去勞動部宣稱需要好幾百億的經費，但長照服務涵蓋率已逾85%，約89.2萬長照家庭的照顧安排趨穩定，因此只有初期混亂的新手長照家庭，需要30天六成薪假，以衛福部數據推估，每年長照需求新增人口為2到3萬人，若以全時受僱員工平均經常性薪資5萬1263元的六成薪來算，約3萬758元，這樣一年經費規模約9.2億元。

她進一步說，假設長照資源連結加速，或許可再降低申請日數，依日本實施經驗，礙於職場文化，勞工初期申請率不高，因此建議政府可在第一年設定經費上限，推動試辦。陳景寧強調，長照不是衛福部一個部會的責任，勞動部、金管會也有職責，實施長照安排假，講可以讓勞工個人、家庭」企業、國家四贏。

立委林月琴指出，全國約近90萬名失能者需要照顧，勞工不是只要顧小孩，也要顧長輩，這不是家庭扛不扛得住的問題，而是超高齡社會必須正視處理的國家課題。她認為，長照政策不能只做到服務端，還必須延伸到在職照顧者，協助勞工撐過家庭最混亂的轉折期，回得去職場。立委劉建國也說，育兒跟職場不必二選一，同樣的，顧老跟職場也不該二選一，政府應該做勞工的堅強後盾。

台北市產業總工會副理事長王燕杰說，外界一直有奇怪聲音說台灣勞工假太多，但如果不是有家庭責任，沒有勞工喜歡離職回家照顧家人，這是勞工的現實需求，跟假多少沒有關係，少子女化第一波的獨生子女，不遠的將來就要一個人照顧全家的老人，現在必須推動長照安排假，來支持這些人。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉指出，中高齡女性有更高機率因照顧離職，中年離職最直接面對的就是失去經濟收入、也影響日後退休金數額，為了避免女性晚年貧困風險加劇、性別不平等惡化，長照安排假將是關鍵。

覃玉蓉也說，前幾天國發會坦承先前人口推估過於樂觀，也就是說台灣人口老化速度可能比政府預測的快很多，政府這幾年做了還多，長照已經來到3.0，但唯獨缺少了照顧者經濟安全的保障、持續就業的支持，民團倡議長照安排假已經7年，再沒幾個7年可以等了，呼籲政府儘速規畫、試辦長照安排假。