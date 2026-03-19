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國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
沒有工作的菜籃族會被自動加入國民年金，立委擬修法加碼到1萬元。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
沒有工作的菜籃族會被自動加入國民年金，立委擬修法加碼到1萬元。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

立院今天排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元以上，甚至1萬元不等。衛福部長石崇良表示，若加碼至一萬元，每年支出將達933億元，恐造成財政壓力大增，須考量整體財政負擔，建議朝政院版本修正。

石崇良今出席立院衛環委員會審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」等案，會前受訪指出，去年國家經濟狀況不錯，GDP成長超過8%，今年主計總處預估也仍維持一定成長，所以國家社會經濟成長果實，讓全民分享是行政院政策，但需要同時考慮到所有社會福利對象。

石崇良說，整個社會福利結構分成架構，包括最底層的「社會救助」、再來是「福利津貼」，及最上層、最普及的「國民年金」，一共有八大福利津貼必須一起討論，後續還有低收入戶兒童生活、就學補助、中低收入戶老人的生活救助等要一起調整。

石崇良表示，考慮到整體國家財政負擔，行政院目前採約23.5%的整體調升幅度，兼顧照顧弱勢與財政穩健，希望除了照顧更多弱勢，希望今天的討論，能夠顧及整個國家財政舉債上限限制，能讓法案盡快通過。

今修法重點包括刪除配偶連帶補繳保費與罰鍰規定、放寬排富標準、調高基本保障金額，及建立物價指數（CPI）調整機制。其中，基本保障金額將由現行每月4049元調高至5000元，身心障礙者則由5437元調高至6715元；也期待每4年檢討改成每2年一次，若CPI累計成長達3%即啟動調整機制，以因應通膨。

此外，排富門檻也同步放寬，個人所得由50萬元提高至60萬元，不動產由500萬元調升至1025萬元，並建立每4年定期檢討機制，以反映物價與房價變動，避免民眾因資產名目上升而被排除在外。

行政院版本修法後整體經費每年約860億元，較現行增加195億元，將由政府公務預算支應。針對國民年金法第54條之一，朝野立委多提出更高給付方案，將基本保障金額上調至6000元至1萬不等，身心障礙給付最高達1.2萬元；衛福部推估，若依朝野立委版本全面提高給付，每年支出將增加約156億元至933億元。衛福部長石崇良說明，將近千億經費恐造成財政壓力大增，期待朝政院版本來做修正。

國民年金修法喊到每月1萬元，衛福部長石崇良表示，將近千億經費恐造成財政壓力大增，期待朝政院版本來做修正。記者翁唯真／攝影
國民年金修法喊到每月1萬元，衛福部長石崇良表示，將近千億經費恐造成財政壓力大增，期待朝政院版本來做修正。記者翁唯真／攝影

國民年金 石崇良 財政

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