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白幼瘦審美過時了！她自卑腿粗 男友狂讚「肌肉線條」超美：好羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
男友狂讚女友「肌肉腿」超美。 圖/AI生成
男友狂讚女友「肌肉腿」超美。 圖/AI生成

有一名女網友在論壇Dcard以「總覺得男友的喜好蠻詭異的」為題發文，分享自己和男友的有趣互動，引發網友熱烈討論。她表示，自己因為練田徑加上遺傳因素，腿部肌肉較為發達，外型在女生中屬於比較粗壯的類型。過去因為自卑，她常穿著長褲遮掩，甚至曾因腿部外型被嘲笑。然而，這樣的身體特徵卻意外成為男友欣賞的焦點。

女網友提到，某次她在男友面前穿短褲，男友盯著她的腿直呼「沃你腿好粗」，起初她以為男友是在嘲笑自己，差點生氣，但接著男友卻表示「好羨慕喔」，讓她感到十分疑惑。男友不僅經常蹲在她腳旁欣賞腿部肌肉線條，還邀請她一起去健身房重訓。第一次進行腿推訓練時，她竟然能輕鬆推起110公斤，令男友興奮不已，而她也因此開始養成與男友一起健身的習慣。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示支持並分享自己的看法。一位網友表示：「每個人喜歡的樣子本來就不一樣，有時候你覺得是缺點的地方，在對的人眼裡其實很珍貴。」另一位網友則分享自己的心情：「自己不喜歡的地方居然有人欣賞，有點疑惑又有點開心。」也有健身愛好者留言：「健身人都愛這種健康美啊！腿推110公斤屌打一堆不練腿的男生，我也喜歡腿粗的女生。」

此外，也有網友指出，現代審美觀逐漸改變。「白幼瘦審美已經過時了，現在流行健康美，我就很喜歡春麗那種健壯的腿部線條！」

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