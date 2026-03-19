2026世界機場大獎 星宇奪全球最佳航空第5名

英國非營利獨立調查機構Skytrax 18日晚間於倫敦公布「2026世界機場大獎」（World Airport Awards），桃園國際機場表現亮眼，不僅蟬聯「全球最佳行李運送機場」首獎，整體排名亦由去年的第43名大幅躍升至第24名，成功挺進全球頂尖機場行列；同時，在2,000萬至3,000萬旅運量級距中，名列全球第3名，展現服務品質顯著升級。

此次評選中，桃園機場於10項指標均有斬獲，除「全球最佳機場（2000萬至3000萬旅運量）」第3名外，亦獲得全球最佳進步機場第3名、全球最乾淨機場第6名、全球最佳機場員工第6名、全球最佳入境查驗服務第7名、全球最佳機場洗手間第8名、亞洲最佳機場第9名，以及全球最佳家庭友善機場與最佳機場購物雙雙擠進第10名。後兩項更為首度進入全球前十，顯示整體服務體驗與商業機能同步提升，國際能見度持續攀升。

Skytrax執行長Edward Plaisted指出，行李運送是旅程最後一哩路，也是旅客印象最深刻的環節之一，桃園機場能持續在此領域維持領先，並推升整體排名至全球前24名，反映全球旅客對其整體旅運體驗的高度肯定。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，此次獲獎是機場服務大聯盟約3萬5千名員工共同努力的成果。行李運送能蟬聯全球第一，除仰賴航空公司與地勤單位密切合作外，近年亦透過數據導向管理，針對國際評比指標進行精準對標與流程優化，使各項服務細節逐步與國際標竿接軌。

展望後市，隨著第三航廈北廊廳已於2025年底完工，桃園機場將在更現代化的設施基礎上，持續強化服務能量，提供旅客與航空公司更完善的使用體驗。

航空公司方面，星宇航空（2646）同樣傳出捷報。國際評比機構AirlineRatings.com公布「2026全球最佳航空公司」評選結果，星宇航空勇奪全球第5名，創下台籍航空最佳紀錄，並同時拿下「全球最佳機上餐飲」大獎，展現高端服務定位成果。

星宇航空執行長翟健華表示，獲得全球最佳航空第5名與最佳機上餐飲殊榮，是對團隊長期投入產品設計與細節要求的高度肯定。自創立以來，公司即以「精品航空」為核心理念，從客艙設計、餐飲研發到服務流程，皆以提升旅客體驗為導向，未來將持續精進品質並推動創新。

AirlineRatings執行長Sharon Peterson指出，星宇航空為近年全球最具代表性的新興航空公司之一，憑藉年輕機隊與穩定高水準服務，在各艙等均展現優異表現，包括客艙舒適度、服務品質與整體體驗等面向，均具競爭優勢。

星宇航空今年亦進入交機高峰期，機隊規模預計年底將擴增至43架，航網已拓展至31個城市、37條航線，並規劃於今年8月開闢歐洲航點布拉格與韓國釜山，持續擴大全球布局。在機隊擴張與航網延伸同步推進下，搭配服務與產品持續優化，台灣航空品牌國際競爭力可望進一步提升。