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年節後健康拉警報？北市聯醫提醒：把握成人健檢、遠離代謝症候群

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

每逢農曆春節及連續假期，親友團聚、聚餐應酬增加，是許多人一年中最放鬆，也是飲食最容易失控的時期。然而，在享受美食與假期的同時，身體卻可能悄悄累積健康風險。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師謝惠婷表示，年節過後門診中常見體重上升、血糖或血脂異常的情形，其實都與短時間內生活型態改變息息相關。

謝惠婷說，年節期間常見高熱量年菜與零食，例如佛跳牆、東坡肉、香腸及臘肉，以及年糕、發糕、糖果點心與含糖飲料、酒精飲品等，皆容易造成熱量攝取過多。再加上連假期間晚睡晚起、久坐追劇或打牌，使身體活動量下降，形成「多吃少動」的生活型態。短時間內體重增加、腰圍變粗，若未及時調整，容易造成血壓升高、血糖失衡、血脂異常，進一步提高罹患代謝症候群的風險。

依據衛生福利部國民健康署調查資料顯示，台灣20歲以上成人代謝症候群盛行率約達25%至30%，相當於每4位成年人中即有1人符合代謝症候群標準，且盛行率隨年齡增加而明顯上升。

代謝症候群已被視為慢性疾病的重要前兆，其健康危害不容忽視。研究顯示，罹患代謝症候群者比一般人發生糖尿病風險約增加6倍，心血管疾病及腦中風風險增加2至3倍，若未及早介入改善，後續醫療負擔與健康影響相當可觀。

依國民健康署定義，若符合以下五項危險因子中三項（含）以上，即可診斷為代謝症候群，包括腹部肥胖：男性腰圍≥90公分、女性≥80公分；血壓偏高：≥130/85 mmHg或已接受治療；空腹血糖偏高：≥100 mg/dL或已接受治療；三酸甘油脂偏高：≥150 mg/dL或已接受治療；高密度脂蛋白膽固醇不足：男性＜40 mg/dL、女性＜50 mg/dL。

由於早期多無明顯症狀，民眾往往在健康檢查時才發現異常，因此定期篩檢是預防慢性病的重要關鍵。為協助民眾早期發現三高與代謝異常問題，政府提供公費成人健康檢查服務，符合資格者可至各地醫療院所或衛生所接受檢查。

目前公費成人健康檢查資格，包括30至39歲民眾：每5年可接受1次健康檢查；40至64歲民眾：每3年可接受1次健康檢查；65歲以上民眾：每年可接受1次健康檢查；55歲以上原住民：每年1次；35歲以上小兒麻痺患者：每年1次。

檢查內容包含血壓、身高、體重與腰圍評估、血糖、血脂及肝腎功能檢查、健康行為與慢性病風險評估等項目，可有效評估是否具有代謝症候群風險。民眾可透過簡單且便利的檢查，即能了解是否已有代謝症候群或慢性疾病風險。

為提升民眾健康管理意識，各縣市政府亦結合成人健檢推出健康促進措施，包括額外檢驗項目、健康集點、抽獎活動、運動課程、體重管理及營養諮詢等加值服務。相關措施依各地方政府公告內容不同，民眾可向所在地衛生局或醫療院所查詢最新資訊。

謝惠婷提醒，預防代謝症候群應從日常生活做起，包括均衡飲食、減少高油高糖攝取、每周至少150分鐘規律運動及維持理想體重，同時避免久坐並建立良好作息。小小改變，長期累積即可有效降低代謝症候群風險。

心血管疾病 健康檢查 家庭醫學

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