今起半個台灣濕答答 北部東北部剩22度、明晚周六宜花山區防大雨

變天了，中央氣象署預報員上午李孟軒指出，今起受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部及東半部雲量增多，並有局部降雨出現，尤其明晚周六晨宜花山區防大雨。白天高溫則下降到22-23度，較昨天降約5、6度，東部及中南部受影響少。下周日（22日）轉東南風，台灣附近鋒面結構消散，天氣比較穩定，北部氣溫回升。

李孟軒指出，從衛星雲圖來看，目前從日本一直延伸到台灣的鋒面帶，讓迎風面北部及東半部雲量增多，目前主要降雨在東部海面。而從今天天氣型態來看，有一鋒面帶在台灣東邊，而北邊冷高壓帶來偏涼空氣，北部氣溫下降。到了明天，這道鋒面滯留在台灣東北部海面，接近鋒面的宜花地區會有局部大雨出現，而北方還是有冷高壓，東北季風持續影響。

李孟軒指出，到了周六（21日）冷高壓減弱，但台灣東北側仍有鋒面，所以迎風面地區天氣相對較不穩定。下周日（22日）轉東南風，台灣附近鋒面結構消散，天氣比較穩定氣溫回升。接下來幾天台灣落在比較暖的空氣裡，風向上偏東南風或南風，氣溫回升，舒適溫暖。北邊有道鋒面，但位於比較偏北的海面上，對台灣天氣不會有影響。

降雨方面，李孟軒說，今受東北季風增強及鋒面通過影響，新竹以北、東半部有局部雨，午後中南部山區零星雨。周五、周六受東北季風及鋒面位於東北部海面影響，北桃、東半部局部雨，西部山區局部雨，但明晚到周六清晨宜花山區有局部大雨。

下周日東北季風減弱，降雨範圍減少，只剩北海岸、東半部局部雨，午後新竹以南山區零星雨。下周一到三則晴到多雲為主，只有東南部零星雨，午後宜花、大台北山區零星雨。

李孟軒說，溫度方面，今起到周六迎風面北部、東北部高溫降到22-23度，較昨天降約5、6度；低溫沒有變化，約17、18度。東部及中南部影響少一點，東部高溫約24、25度，中南部約26、27度。下周日之後，北部高溫回升，各地高溫都在25度以上。

今起受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部及東半部雲量增多，並有局部降雨出現，白天高溫降到22-23度，明晚周六晨宜花山區要防局部大雨。聯合報系資料照片