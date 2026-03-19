看牙醫沒用！科技男口臭半年⋯一驗竟發現罹胃癌 醫：合併3症狀快就醫

不少人嘴巴有異味，多半會先聯想到是口腔或鼻腔的問題，但其實，有些異味背後可能藏著更嚴重的健康警訊。醫師提醒，若口臭長期未改善，甚至伴隨其他身體不適，恐怕不只是單純清潔問題。

胃腸肝膽科醫師戴豪彣在臉書發文分享，一名年輕科技業男子長期熬夜工作，作息不正常，甚至累到直接在辦公桌前睡著。起初，是太太發現他臉色蒼白、精神不濟，並伴隨明顯口臭。

男子為了改善狀況，先後前往牙科與耳鼻喉科就診，但始終找不到原因。數個月過去，口臭不僅沒有改善，體重還持續下降，並出現腹部脹氣、頻繁打嗝等症狀，才轉往腸胃科求診。

經進一步問診，醫師發現男子平時偏好生食與醃製食物，隨即安排無痛胃鏡檢查。結果顯示，其胃部出現不規則潰瘍，且幽門處有狹窄情形，後續透過病理切片確認，不僅感染幽門螺旋桿菌，還罹患胃腺癌。

醫師指出，這類案例顯示，看似常見的口臭，其實可能與胃部疾病甚至癌症相關。許多人往往不會將兩者聯想在一起，導致延誤就醫時機。他提醒，若口臭持續存在，且合併體重減輕、腹脹或消化不良等症狀，應提高警覺，及早檢查。