滑手機休息反而更累！醫揭大腦過載「數位疲勞」5大危害

17歲高中生沉迷短影音，每天滑手機逾6小時，逐漸出現注意力不集中、情緒煩躁與睡眠延後等問題，經限制手機時間、運動與心理諮商後才改善。精神科醫師楊聰財指出，短影音與社群平台的高刺激資訊易造成「數位疲勞」，讓大腦持續運轉，看似放鬆其實更疲憊。

楊聰財指出，許多人原本只是想滑手機放鬆幾分鐘，卻常不知不覺滑上1、2個小時，等到放下手機時反而更加疲倦與焦躁。這種現象在心理學與神經科學中被稱為「數位疲勞」，是長時間接觸大量數位資訊後，大腦出現過載與疲憊的狀態。

楊聰財說，短影音平台的內容節奏快速、刺激密集，加上無限滑動設計與演算法推薦，使人不斷期待下一個更有趣的影片，大腦的注意力系統、情緒系統與獎賞系統會持續被啟動。其中關鍵是多巴胺機制，人看到新奇刺激內容時，大腦會產生期待獎勵的訊號，因此容易一直滑下去，難以停止。

楊聰財表示，在這種高刺激的資訊環境下，人類大腦幾乎持續處於被刺激狀態，長期可能出現注意力難集中、情緒敏感、焦慮煩躁、記憶力下降與睡眠品質變差等問題，這類疲勞與身體疲勞不同，即使人躺著休息，大腦仍在高速處理資訊，因此無法真正放鬆。

楊聰財指出，長時間滑手機不僅可能造成眼睛疲勞與睡眠節律混亂，也會影響專注力與情緒穩定，甚至讓人際互動變得更淺。隨著智慧手機普及，數位疲勞已逐漸成為現代社會常見的心理健康議題。

楊聰財建議，民眾可透過設定每日手機使用時間、睡前1小時不滑手機、培養運動習慣、安排無手機時段及進行深度閱讀等方式，讓大腦重新恢復節奏，同時關閉不必要通知，減少過度刺激。

他也提醒，真正的休息並不是持續滑手機，而是讓大腦暫時離開刺激，例如散步、閱讀、靜坐或安靜思考。當大腦停止追逐資訊與刺激時，身心才能真正恢復平衡。