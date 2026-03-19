快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

滑手機休息反而更累！醫揭大腦過載「數位疲勞」5大危害

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
精神科醫師楊聰財指出，短影音與社群平台的高刺激資訊易造成「數位疲勞」，讓大腦持續運轉，看似放鬆其實更疲憊。示意圖／取自123RF
精神科醫師楊聰財指出，短影音與社群平台的高刺激資訊易造成「數位疲勞」，讓大腦持續運轉，看似放鬆其實更疲憊。示意圖／取自123RF

17歲高中生沉迷短影音，每天滑手機逾6小時，逐漸出現注意力不集中、情緒煩躁與睡眠延後等問題，經限制手機時間、運動與心理諮商後才改善。精神科醫師楊聰財指出，短影音與社群平台的高刺激資訊易造成「數位疲勞」，讓大腦持續運轉，看似放鬆其實更疲憊。

楊聰財指出，許多人原本只是想滑手機放鬆幾分鐘，卻常不知不覺滑上1、2個小時，等到放下手機時反而更加疲倦與焦躁。這種現象在心理學與神經科學中被稱為「數位疲勞」，是長時間接觸大量數位資訊後，大腦出現過載與疲憊的狀態。

楊聰財說，短影音平台的內容節奏快速、刺激密集，加上無限滑動設計與演算法推薦，使人不斷期待下一個更有趣的影片，大腦的注意力系統、情緒系統與獎賞系統會持續被啟動。其中關鍵是多巴胺機制，人看到新奇刺激內容時，大腦會產生期待獎勵的訊號，因此容易一直滑下去，難以停止。

楊聰財表示，在這種高刺激的資訊環境下，人類大腦幾乎持續處於被刺激狀態，長期可能出現注意力難集中、情緒敏感、焦慮煩躁、記憶力下降與睡眠品質變差等問題，這類疲勞與身體疲勞不同，即使人躺著休息，大腦仍在高速處理資訊，因此無法真正放鬆。

楊聰財指出，長時間滑手機不僅可能造成眼睛疲勞與睡眠節律混亂，也會影響專注力與情緒穩定，甚至讓人際互動變得更淺。隨著智慧手機普及，數位疲勞已逐漸成為現代社會常見的心理健康議題。

楊聰財建議，民眾可透過設定每日手機使用時間、睡前1小時不滑手機、培養運動習慣、安排無手機時段及進行深度閱讀等方式，讓大腦重新恢復節奏，同時關閉不必要通知，減少過度刺激。

他也提醒，真正的休息並不是持續滑手機，而是讓大腦暫時離開刺激，例如散步、閱讀、靜坐或安靜思考。當大腦停止追逐資訊與刺激時，身心才能真正恢復平衡。

睡眠品質 注意力 神經科學

延伸閱讀

擺脫更年期腦霧 妳需要5種營養素

相關新聞

即時短評／外傭申請放寬背離政院4大前提 賴政府政策自我打臉

賴總統去年9月開金口，指示開放一孩家庭也能聘僱外籍家庭幫傭，行政院進一步指示勞動部以「保護本國勞工就業機會、兼顧幼兒照顧托育品質、滿足多元家庭需求、減輕家庭照護負擔」為前提，並依政策影響評估規畫。但昨天公布的內容，四項前提卻統統背離，也未見具體衝擊評估。而大開外籍幫傭，恐讓賴政府「0到6歲國家一起養」、「雙就業、雙照顧」政策前功盡棄、自打臉。

高雄鴨肉店公審客人還洩個資 只因她「求3張衛生紙」

高雄市三民區一間鴨肉小吃店只因一名一名高二女學生透過外送平台訂餐，因在備註欄禮貌詢問「如果可以請幫我附3張衛生紙」，竟遭店內員工拍照上傳至網路公審，甚至未經打碼直接洩漏顧客全名等個資，貼文一出引發大批網友撻伐，質疑店家可能有違反個資法嫌疑。

樣品屋看心酸的？買千萬預售屋落地窗變小窗 屋主氣炸：建商僅補償5萬元禮券

有一名女網友在論壇Dcard上發文，控訴自己花費近千萬購買的預售屋，建商未經同意將客廳窗戶尺寸縮小，導致採光與通風明顯變差。然而，建商僅願意以5萬元禮券作為補償，並未正面回應問題，甚至寄出存證信函要求該名住戶刪除相關發文，事件引發熱議。

今起半個台灣濕答答 北部東北部剩22度、明晚周六宜花山區防大雨

變天了，中央氣象署預報員上午李孟軒指出，今起受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部及東半部雲量增多，並有局部降雨出現，尤其明晚周六晨宜花山區防大雨。白天高溫則下降到22-23度，較昨天降約5、6度，東部及中南部受影響少。下周日（22日）轉東南風，台灣附近鋒面結構消散，天氣比較穩定，北部氣溫回升。

補助3200元能救國旅？旅宿業者喊問題非「價格」：平日降價也沒用

國旅的問題究竟出在哪裡呢？一名旅宿業者發文，稱近期看到交通部觀光署預計最高補助國旅3200元的消息，其實對業者來說並不開心，因為其實很多業者已經把平日房價壓很低了，但旅客還是沒增加。他呼籲政府應該打造有特色的觀光內容吸引旅客，比起只用錢來補助更能促進國旅發展。

他驚見路邊攤標榜「海關充公品」 網笑老梗：說仿冒賠10個

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張照片，引發網友熱烈討論。該照片顯示某路邊攤販售賣皮夾，攤位招牌上赫然寫著「敬告啟示『海關充公』」，並列出幾項聲明，包括「保證原廠，仿冒10倍購回」、「商標法34條海關拍賣品，廠商不得主張商標權」以及「廠商如要購回商品請內洽」等內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。