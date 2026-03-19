台灣燈會帶動運量爆發 高鐵嘉義站15天湧43.1萬人單日5.4萬刷新紀錄

2026台灣燈會圓滿落幕，帶動交通運輸需求大幅成長，台灣高鐵公司統計，高鐵嘉義站燈會期間（3月1日至3月15日，含開燈前2天）疏運表現亮眼，總旅運人次突破43.1萬，平均每日約2.9萬人次，整體運量再創新高。

其中，3月7日單日旅運量達5.4萬人次，不僅為燈會期間最高峰，也寫下高鐵嘉義站通車以來單日運量新紀錄。為因應龐大賞燈人潮，高鐵公司此次共加開81班次列車，較2018年燈會在嘉義舉辦時增加50班次，運能明顯提升。

在營運表現方面，燈會期間列車可靠度與發車率皆維持100%，準點率達高水準，確保旅客往返順暢。高鐵公司並加強區間運輸，增開台中至左營間列車班次，同時提高晚間車次自由座車廂數量，以分散人潮。

高鐵嘉義站同步啟動多項疏運措施，包括進出站動線分流、增派人力引導轉乘，以及設置移動式閘門，加速旅客通行效率；站內亦透過公告提醒旅客預留充裕時間提早到站，降低尖峰時段壅塞風險。

台灣高鐵公司感謝旅客燈會期間的配合與支持，使疏運作業順利完成。未來將持續配合各地大型活動，強化運輸服務品質，發揮公共運輸骨幹功能，推動地方觀光與永續發展。