花東玉里關山鐵路通車百年 1000套票20日開賣

花東鐵路玉里至關山段通車將滿100年，台鐵今天表示，除舉行慶祝典禮外，20日也將在關山站發售1000套紀念套票，套票內含包含玉里至關山區間名片式車票1張等。

玉里至關山段鐵路於100年前正式通車，克服花東縱谷地形條件，成為串聯南北花東重要交通命脈，鐵路的開通不僅大幅提升地方交通便利性，也促進農產外運、人口往來與產業發展，對花東地區社會與經濟發展具有深遠影響。

台鐵今天發布新聞稿表示，為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，預定於3月20日台東縣關山站隆重舉行百週年慶祝典禮。

台鐵說明，選在具有歷史意義的關山站舉行，象徵鐵路與地方共同成長的深厚情感，活動現場透過歷史回顧、紀念展示及祈福祝賀儀式，呈現花東鐵路百年來演進軌跡，也向長年奉獻於鐵路建設與營運的前輩及第一線員工致上最高敬意。

台鐵表示，將配合推出系列周邊商品，包含關山舊站（里壠驛）等花東沿線景點造型明信片，及這次活動主秀機車頭有「蒸汽機車女王」美名的CT273造型編織飄帶等周邊商品，並規劃餐旅熊兄妹童趣系列。

慶祝典禮當天在關山站也將發售限量1000份的紀念套票，預計3月20日上午9時在關山站售票窗口開賣，每人每次限購2組，套票內含以玉里站站名牌為設計理念的紀念鑰匙圈，玉里至關山區間名片式車票1張，及以玉里站舊名「璞石閣」、關山站舊名「里壠」印製的名片式月台票，每套售價新台幣500元。