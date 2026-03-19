苗栗施肥不一樣？成堆草莓丟路邊 網心痛：倒「莓」讓人心碎

今年台灣草莓因暖冬氣候影響，導致集中豐產，市場需求無法消化驟增的供應量，價格比往年便宜許多，近日草莓售價更是跌至一大籃僅數百元。許多農民因此被迫以低價出售草莓，甚至將無法銷售的草莓當作肥料處理。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上分享了一張令人心痛的照片，照片中可見樹下堆滿了被傾倒的草莓，數量之多甚至快要蔓延到馬路上。該網友以無奈的語氣寫道：「大苗栗國的肥料就是不一樣！」照片一經曝光，立刻引發網友熱議。

許多網友紛紛留言表示惋惜與不捨，有人說：「看起來滿大顆的欸」、「這一堆已破萬了吧」，也有網友猜測原因，認為「應該是有瑕疵（發黴、部分爛掉）沒辦法賣給消費者，所以果農才會忍痛把它們當肥料」。一位自稱種香蕉的農民留言分享自己的經驗：「我種香蕉的，一個禮拜丟掉1-200公斤的香蕉都算小問題而已，身為農民，能賣的誰不想賣？一定是有問題的，才會全部丟掉當肥料嘛。」

然而，也有網友提出疑問：「過剩怎不做果醬？」但隨即有人回應：「因為賣不出去啊」、「不能打壞行情」。另有網友以幽默方式回應：「樹都吃得比我好」、「『倒』了一地的草『莓』，叫做…倒楣！」