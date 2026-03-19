1.8萬移工仍採勞退舊制 勞團盼全改新制

勞動部應將「全體移工」納入勞退新制提撥！4月起將有1.8萬移工可適用勞退舊制，但勞團與移工團體18日在勞動部前抗議，呼籲全部移工都應該納入勞退新制，還要立刻推動提高勞退新制雇主提撥比率，同時應補助弱勢家庭類雇主。勞團強調，勞退舊制能減少雇主負擔、且早該退場，移工也該比照適用。

87萬移工僅1.8萬適用

國內移工人數已突破87萬人，由於僅有藍領移工獲得《勞基法》保障，且僅限適用勞退舊制（2%至15%），過去允許雇主無須按月為移工提撥退休準備金，但去年遭監察院要求勞動部檢討改進。勞動部因此發布解釋令，受僱於同一事業單位的移工若工作年資滿10年，自4月1日起，雇主必須依照每月薪資總額，為他們按月提撥退休準備金，初估人數約達1.8萬人。

但勞團對此並不滿意，18日包括台灣工人鬥陣總工會、台灣國際勞工協會、自主工聯等勞團前往勞動部前抗議。它們提出3項訴求，包括勞動部應「立刻推動提高勞退新制雇主提撥比率」、「規劃全體移工納入勞退新制提撥」，及「政府規劃家戶移工納入勞退新制提撥時，應補助弱勢家庭類雇主」。

本外勞提撥率不同

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家強調，未來可能會出現雇主幫台灣勞工提撥6%退休金，同時幫移工提撥15%退休準備金的現象，移工跟台灣勞工應該要制度性的平等，否則資方非常容易藉由這種差異性漏洞，互相拉低不同勞工的勞動條件。

「如果勞動部有信心讓移工可以領取到勞退舊制，那台灣勞工為何不能選擇參加舊制？」勞團痛批，勞動部的退休制度邏輯錯亂，始終不讓新制退休提撥提高，現在又讓移工使用勞退舊制，就是算準許多移工達不到舊制的法定要件，如同全面性的對於本國勞工和移工退休制度進行剝削，最後受益的只有「雇主」。

持續蒐集意見

對此，勞動部回應說，考量勞退新制一體適用於不同規模事業單位，是否調整雇主提繳率，涉及勞工退休金制度之變革，勞動部將持續蒐集、溝通各界意見。而家事勞工雖未適用《勞基法》，但其相關權益，已有《就業服務法》及其相關法規規範。本部將就政策面通盤考量，持續廣泛蒐集各界意見。

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