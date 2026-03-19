桃機蟬聯全球最佳行李運送 整體排名躍升至第24名

英國獨立調查機構Skytrax18日晚間於倫敦公布2026年「世界機場大獎」評選結果，桃園國際機場再度榮獲「全球最佳行李運送機場」首獎，成功蟬聯冠軍。除單項表現亮眼外，桃園機場整體排名也由2025年的第43名大幅躍升至第24名，創下近年最佳成績，正式挺進全球頂尖機場行列。

此次評比中，桃園機場在多達10項指標中名列前茅，除於年旅運量2000萬至3000萬人次級距中奪得全球第3名外，亦拿下全球最佳進步機場第3名，顯示整體服務品質與營運效率明顯提升；在旅客體驗相關項目方面，包括全球最乾淨機場第6名、最佳機場員工第6名、入境查驗服務第7名及機場洗手間第8名等，均維持穩定水準。

值得注意的是，今年桃園機場在「全球最佳家庭友善機場」及「全球最佳機場購物」兩項評比中，首度擠進前十名，分別名列第10，象徵在親子旅客服務與商業設施規劃方面已逐步與國際一線機場接軌，也進一步提升整體品牌形象與國際能見度。

Skytrax執行長Edward Plaisted表示，行李運送是旅客旅程中最後一個環節，往往也是影響整體滿意度的關鍵因素之一。桃園機場能持續在此項目維持領先，並帶動整體排名顯著躍升，顯示其在服務品質與流程管理上已獲全球旅客高度肯定。

機場公司董事長楊偉甫指出，此次佳績來自機場服務大聯盟約3萬5000名員工的共同努力。他強調，行李運送能蟬聯首獎，除仰賴航空公司與地勤業者密切協作，也與機場近年推動數據導向管理、對標國際指標並持續優化服務流程密不可分，讓各項細節均能達到國際領先水準。

楊偉甫進一步表示，隨著第三航廈北廊廳已於2025年底完工啟用，桃園機場在硬體設施與營運空間上均獲得提升，未來將持續導入智慧化與人本服務設計，提供旅客更順暢、舒適的通關與候機體驗，同時強化航空公司營運支援能力。

Skytrax World Airport Awards為全球航空業重要評比指標之一，調查涵蓋全球超過565座機場，並蒐集來自上百個國家旅客的實際搭乘經驗，透過問卷調查與實地評估綜合評比各項服務表現，具高度國際公信力。

桃園機場蟬聯「全球最佳行李運送」冠軍，歸功於數據導向管理與跨單位協作。圖／機場公司提供