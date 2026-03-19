影／政院放寬育兒外傭申請 石崇良：多一項選擇

針對行政院放寬育兒家庭申請外籍幫傭政策，從「多孩家庭」放寬至「一孩家庭」，未來家中有一名未滿12歲兒童即可申請，衛福部長石崇良今日受訪時表示，職場跟家庭在兼顧上有難度，多一項選擇，讓育兒能多一些無後顧之憂，他樂觀其成。

石崇良表示，針對低出生率的部份，因為在傳統上，目前社會的氛圍還是女性要負擔很重的育兒跟家庭照顧責任，但我們也了解到，女性在台灣都很優秀，只是她們在社會上想展露光芒時，往往會因為育兒這一段時間，而犧牲了他們在職涯上的發展。所以在職場跟家庭有兼顧難度的時候，能多一項這樣的選擇，讓這個育兒或是有生育需求的家庭，能多一點無後顧之憂，這樣就能讓生育力再提升，這是衛福部樂觀其成的。