快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

隨「德青」登柏林愛樂廳 台灣5音樂小將美夢成真

中央社／ 柏林19日電

德國青年愛樂樂團偕台灣5音樂學子17日登柏林愛樂廳演出，成員之一林垣凱表示，更確定自己往職業樂團邁進目標；謝宗翰表示，柏林愛樂廳是每個音樂家夢想，「如今美夢成真」。

小提琴學員鄧景倫就讀台北大學社會系，他受訪表示自己不是念音樂系，透過參加德國青年愛樂樂團（Junge Deutsche Philharmonie），「我確認之前參加NSYO國家青年交響樂團與自己的研習，放在歐洲是正確甚至是優秀的，這對我深具意義，能在古典音樂起源地意識到自己的優點，這讓我對自己更有信心。」

大提琴學員陳亮瑜目前就讀瑞士巴塞爾音樂學院，他表示「德青」這個團體高度「自律」，對音樂有極強自主性，「排練之外，經常可以看到團員自己去練習樂團片段，不是因為被要求，而是出於一種對音樂負責的態度。」陳亮瑜表示，這種「該放鬆就放鬆，該認真就全力以赴」的平衡，讓他深受啟發。

小提琴學員林垣凱目前就讀奧地利格拉茨音樂與表演藝術大學，他接受中央社專訪時表示，在這樣大型團隊工作，隨時要表現音樂變化，「除了需要內化譜上各種理性的記號，更要把音樂本身的情緒表達出來，有時聲部之間會有拉扯與碰撞，每次排練都像在找尋平衡。我非常享受這一切。」

小提琴學員張子婕今年剛從師大音樂學系碩士班畢業，2024年錄取NSYO國家青年交響樂團並擔任樂團首席，她說她都在台灣念書，「能有機會參加這樣的計畫，非常珍貴」；張子婕表示，德國學音樂的學員在聲音處理與風格掌握上，帶給她很多啟發，「希望有機會到歐洲持續深造與發展」。

小提琴學員謝宗翰目前就讀美國克里夫蘭音樂學院，他表示這個樂團很強，曲目量非常龐大，一開始排練大家都用「天份」在視譜，但排練到上台，大家已經有了默契，「上台後表現覺得比排練好很多，我很享受這個舞台。」謝宗翰說，希望自己可以朝指揮方向前進，「有朝一日站在全樂團前分享我自己的音樂」。

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，這5名音樂學子都是從2025年NSYO國家青年交響樂團成員中挑選而來，原本只有4個名額，「但機會太難得，我們努力爭取到5位全部成行，特別感謝台積電文教基金會支持，讓台灣的古典音樂新世代持續被世界看見。」

音樂 小提琴 樂團 柏林

延伸閱讀

戰事烽火不斷…美伊饒舌歌手巴黎合唱 聲援戰爭受難者

鋼琴家王羽佳不設限 訪台音樂會曲目當場揭曉

《櫻子媽媽與她的三個男人》四月開演 方宥心、王為夫妻檔同台成亮點

【2001-2025：被時間選中的名字】陳玠安／無限的時代：滾石「21世紀最佳專輯」觀察

相關新聞

即時短評／外傭申請放寬背離政院4大前提 賴政府政策自我打臉

賴總統去年9月開金口，指示開放一孩家庭也能聘僱外籍家庭幫傭，行政院進一步指示勞動部以「保護本國勞工就業機會、兼顧幼兒照顧托育品質、滿足多元家庭需求、減輕家庭照護負擔」為前提，並依政策影響評估規畫。但昨天公布的內容，四項前提卻統統背離，也未見具體衝擊評估。而大開外籍幫傭，恐讓賴政府「0到6歲國家一起養」、「雙就業、雙照顧」政策前功盡棄、自打臉。

高雄鴨肉店公審客人還洩個資 只因她「求3張衛生紙」

高雄市三民區一間鴨肉小吃店只因一名一名高二女學生透過外送平台訂餐，因在備註欄禮貌詢問「如果可以請幫我附3張衛生紙」，竟遭店內員工拍照上傳至網路公審，甚至未經打碼直接洩漏顧客全名等個資，貼文一出引發大批網友撻伐，質疑店家可能有違反個資法嫌疑。

樣品屋看心酸的？買千萬預售屋落地窗變小窗 屋主氣炸：建商僅補償5萬元禮券

有一名女網友在論壇Dcard上發文，控訴自己花費近千萬購買的預售屋，建商未經同意將客廳窗戶尺寸縮小，導致採光與通風明顯變差。然而，建商僅願意以5萬元禮券作為補償，並未正面回應問題，甚至寄出存證信函要求該名住戶刪除相關發文，事件引發熱議。

今起半個台灣濕答答 北部東北部剩22度、明晚周六宜花山區防大雨

變天了，中央氣象署預報員上午李孟軒指出，今起受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部及東半部雲量增多，並有局部降雨出現，尤其明晚周六晨宜花山區防大雨。白天高溫則下降到22-23度，較昨天降約5、6度，東部及中南部受影響少。下周日（22日）轉東南風，台灣附近鋒面結構消散，天氣比較穩定，北部氣溫回升。

補助3200元能救國旅？旅宿業者喊問題非「價格」：平日降價也沒用

國旅的問題究竟出在哪裡呢？一名旅宿業者發文，稱近期看到交通部觀光署預計最高補助國旅3200元的消息，其實對業者來說並不開心，因為其實很多業者已經把平日房價壓很低了，但旅客還是沒增加。他呼籲政府應該打造有特色的觀光內容吸引旅客，比起只用錢來補助更能促進國旅發展。

他驚見路邊攤標榜「海關充公品」 網笑老梗：說仿冒賠10個

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張照片，引發網友熱烈討論。該照片顯示某路邊攤販售賣皮夾，攤位招牌上赫然寫著「敬告啟示『海關充公』」，並列出幾項聲明，包括「保證原廠，仿冒10倍購回」、「商標法34條海關拍賣品，廠商不得主張商標權」以及「廠商如要購回商品請內洽」等內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。