隨「德青」登柏林愛樂廳 台灣5音樂小將美夢成真

德國青年愛樂樂團偕台灣5音樂學子17日登柏林愛樂廳演出，成員之一林垣凱表示，更確定自己往職業樂團邁進目標；謝宗翰表示，柏林愛樂廳是每個音樂家夢想，「如今美夢成真」。

小提琴學員鄧景倫就讀台北大學社會系，他受訪表示自己不是念音樂系，透過參加德國青年愛樂樂團（Junge Deutsche Philharmonie），「我確認之前參加NSYO國家青年交響樂團與自己的研習，放在歐洲是正確甚至是優秀的，這對我深具意義，能在古典音樂起源地意識到自己的優點，這讓我對自己更有信心。」

大提琴學員陳亮瑜目前就讀瑞士巴塞爾音樂學院，他表示「德青」這個團體高度「自律」，對音樂有極強自主性，「排練之外，經常可以看到團員自己去練習樂團片段，不是因為被要求，而是出於一種對音樂負責的態度。」陳亮瑜表示，這種「該放鬆就放鬆，該認真就全力以赴」的平衡，讓他深受啟發。

小提琴學員林垣凱目前就讀奧地利格拉茨音樂與表演藝術大學，他接受中央社專訪時表示，在這樣大型團隊工作，隨時要表現音樂變化，「除了需要內化譜上各種理性的記號，更要把音樂本身的情緒表達出來，有時聲部之間會有拉扯與碰撞，每次排練都像在找尋平衡。我非常享受這一切。」

小提琴學員張子婕今年剛從師大音樂學系碩士班畢業，2024年錄取NSYO國家青年交響樂團並擔任樂團首席，她說她都在台灣念書，「能有機會參加這樣的計畫，非常珍貴」；張子婕表示，德國學音樂的學員在聲音處理與風格掌握上，帶給她很多啟發，「希望有機會到歐洲持續深造與發展」。

小提琴學員謝宗翰目前就讀美國克里夫蘭音樂學院，他表示這個樂團很強，曲目量非常龐大，一開始排練大家都用「天份」在視譜，但排練到上台，大家已經有了默契，「上台後表現覺得比排練好很多，我很享受這個舞台。」謝宗翰說，希望自己可以朝指揮方向前進，「有朝一日站在全樂團前分享我自己的音樂」。

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，這5名音樂學子都是從2025年NSYO國家青年交響樂團成員中挑選而來，原本只有4個名額，「但機會太難得，我們努力爭取到5位全部成行，特別感謝台積電文教基金會支持，讓台灣的古典音樂新世代持續被世界看見。」