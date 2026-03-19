綠委提主要照顧者給「長照假」石崇良：可研擬討論

長照3.0今年上路，目前不過有民進黨立委提出長照支持假以協助家屬。衛福部長石崇良今受訪回應，從醫院出院進入家庭銜接長照，從過去50多天到去年平均4天，今年目標是2天可以完成銜接，不過針對這部分提供長照支持假，可以討論研擬。

據勞動部去年調查，60.9％的勞工會因長期照顧而考慮離職，也有76.2％勞工就算沒有薪水，需要長照支持假，因此有民團及民進黨立委倡議，希望可以提供長照支持假，供照顧者可以使用。

石崇良今出席立院衛環委員會審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」等案，會前受訪說，隨著超高齡社會來臨，再加上現在少子女化讓子女容易有負擔單，在長照銜接部分，如果住院失能需要銜接後端出院長照部分，如何去縮短無縫銜接是第一要務。

石崇良說，過去剛開始開辦從出院到銜接長照資源進入家庭大概要50天左右，那去年已經縮短到平均4天，今年的目標是希望2天甚至是無縫接軌的方向來努力，現在申請也都能利用線上方式來做，當然中間難免會出現長照需要評估的需求，需家屬或是主要照顧者陪同，才能夠協助照服專員做精確的評估，針對這部分若能給予適當假期，可以來討論研擬怎樣是合適的方式，讓長照需求是當銜接。