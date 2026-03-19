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高雄鴨肉店公審客人還洩個資 只因她「求3張衛生紙」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄三民一家鴨肉小吃店員工在網路公審客人，還洩漏客人全名及電話等個資。圖／翻攝自臉書
高雄三民一家鴨肉小吃店員工在網路公審客人，還洩漏客人全名及電話等個資。圖／翻攝自臉書

高雄市三民區一間鴨肉小吃店只因一名一名高二女學生透過外送平台訂餐，因在備註欄禮貌詢問「如果可以請幫我附3張衛生紙」，竟遭店內員工拍照上傳至網路公審，甚至未經打碼直接洩漏顧客全名等個資，貼文一出引發大批網友撻伐，質疑店家可能有違反個資法嫌疑。

據了解，該名高二女學生因在學校晚自習，透過熊貓外送訂購鴨肉飯時考量餐點較油膩，且手邊剛好沒有衛生紙，便在訂單備註寫下「如果可以請幫我附3張衛生紙，非常感謝」。

未料店家員工收到訂單後，不僅沒有體諒，反而將明細拍照上網，發文譏諷「做餐飲快兩年了，第一次看到這種備註，陳XX很抱歉用這種方式認識妳，希望事情不是我想的那樣」。

不僅如此，員工還在貼文中附上與友人的對話截圖，內容充滿調侃，諸如「阿家裡是沒有衛生紙是不是」、「有沒有可能他在外面拉屎沒衛生紙」，更令外界譁然的是，照片中顧客的姓名等個人資訊完全未經遮掩，赤裸裸地攤在網路上，引發違反個資法的疑慮。

事件發酵後，店家隨即遭到網友出征，質疑店家不僅公然在網路公審無辜用餐客人，甚至洩漏客人個資。面對公關危機，鴨肉店負責人現身社群平台Threads道歉，坦承是「教育失策」，並表示該名員工是一時衝動，已自行請假一周深刻反省，負責人承諾負起全責，願招待當事顧客整桌免單以示彌補。

然而，多數網友對此說法並不買單，紛紛開酸「自行請假一周叫什麼反省？根本是福利」、「公開人家個資想用免單來敷衍喔、等著被你們繼續羞辱喔？」、「被公審洩漏個資誰還敢去吃飯」、「出事就推給員工私下抱怨」。

針對店家的聲明，女學生的母親隨後也在Threads上無奈回應，她澄清，女兒只是個在晚自習的高二生，因為學校抽屜衛生紙用完才會提出請求，沒給也沒有關係，事發後，女兒甚至自我懷疑地問「媽媽，跟店家要衛生紙是不對的行為嗎？」讓她聽了相當氣憤與心疼。

女學生的母親痛心表示「我們當然不會窮到連3張衛生紙都沒有」，對於店家在背後惡意揣測女兒「在外面拉屎」，感到十分受傷。她呼籲店家應多一點愛與同理心，而非將客人的正常需求當成飯後娛樂的笑話。

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