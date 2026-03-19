政院擬放寬育兒外傭申請 石崇良：多一項選擇樂觀其成

外籍幫傭申請門檻迎來變革，行政院會今擬放寬相關條件，從「多孩家庭」放寬至「一孩家庭」，未來家中有一名未滿12歲兒童即可申請。衛福部長石崇良今回應，職場跟家庭在兼顧有難度，多一項選擇，讓育兒能多一些無後顧之憂，「樂觀其成」。

現行規定，雇主申請召募家庭幫傭時必須有3名以上年齡6歲以下子女，或有4名以上年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下條件，或點數達到16點才可聘僱家庭幫傭；賴總統去年喊出放寬「一孩家庭」就能請家庭幫傭，盼釋出女性勞動力並減輕照顧壓力。

石崇良今出席立院衛環委員會審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」等案，會前受訪說，主要是針對低出生率，因傳統目前的社會氛圍，還是要女性負擔很重育兒跟家庭照顧責任。

石崇良說，女性在台灣都很優秀，在社會上也都展露光芒，但往往就會因育兒這段時間而犧牲他們在職場的職涯發展，對於職場跟家庭在兼顧有難度時，多一項這樣的選擇，讓育兒、生多一點等能無後顧之憂，讓生育率能夠再提升一些，樂觀其成。

不過中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧昨受訪表示，家總對於少子化問題，政府針對小孩提出放寬的新政策，雖能減輕年輕家庭負擔、緩解少子化壓力的美意，但在外及看護供需失衡的當下，若缺乏總量管理與相關配套，仍會憂心恐將引發移工「轉向」育兒工作，進而導致急需照護人力的「重症失能家庭」面臨更嚴峻的缺工危機。

陳景寧說，重症照顧難度極高，若看護傾向選擇環境相對單純的育兒家庭，真正需要全天候照護的失智、失能等重症家庭將在市場上失去競爭力。建議政府應建立長期監測指標，並要求每季定期公布數據，監測重點應包含各類別（老人、身障者、幼兒）的申請比例消長，若監測發現重症家庭權益受損，政府應提供實質經濟補貼以強化其市場競爭力，或大幅增加夜間居家服務與住宿型機構的公共量能。