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他驚見路邊攤標榜「海關充公品」 網笑老梗：說仿冒賠10個

聯合新聞網／ 綜合報導
海關示意圖。本報資料照片
海關示意圖。本報資料照片

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張照片，引發網友熱烈討論。該照片顯示某路邊攤販售皮夾，攤位招牌上赫然寫著「敬告啟示『海關充公』」，並列出幾項聲明，包括「保證原廠，仿冒10倍購回」、「商標法34條海關拍賣品，廠商不得主張商標權」以及「廠商如要購回商品請內洽」等內容。

此照片曝光後，立刻在網路上掀起話題，網友們紛紛留言表達看法。不少人對攤販的宣傳提出質疑，有人表示：「跟他說這仿冒的他會拿10個給你」、「這是以海關之名欺騙消費者嗎？」還有網友指出：「基隆也有個海關充公大拍賣，裡面根本就是擺地攤哪來的充公品拍賣。」更有網友直言：「假貨就假貨，從沒聽過關務署會放東西出來民間賣的，頂多就是關務署自己主持拍賣會」、「叫警察來查看到底是不是海關充公」。

然而，也有部分網友認為這或許只是商家的一種行銷手法。他們留言表示：「它店名叫『海關充公』」、「這又不是禁運品，海關怎麼充公，而且也沒品牌。都這樣虎爛的嗎？」有人回憶起過去的類似情況：「早期都是這樣的廣告噱頭欸」、「拿垃圾說海關充公或者名牌出清，老方法。」還有人認為：「一堆淘寶貨」、「好東西不會流到這種攤販給人挑。」

根據財政部關務署公告的海關充公品標售流程，充公品包括滯報逾期未報關或依法沒入的貨物，標售程序分為列管、公告標售、看貨、投標、開標及繳款提貨。充公品標售每 1 至 2 個月進行一次，民眾可於公告期間查看貨物現狀，並於期限內提交投標單及押標金。開標時，投標金額最高者得標，並需在規定期限內繳清得標金額，憑放行單提領貨物。

海關強調，所有充公品按「現狀」出售，不提供瑕疵擔保，得標者需自行負擔相關責任，包括可能需要輸入許可證等文件。未得標者則可申請退還押標金。

海關 淘寶貨 海關充公

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