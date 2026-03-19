即時短評／外傭申請放寬背離政院4大前提 賴政府政策自我打臉

賴總統去年9月開金口，指示開放一孩家庭也能聘僱外籍家庭幫傭，行政院進一步指示勞動部以「保護本國勞工就業機會、兼顧幼兒照顧托育品質、滿足多元家庭需求、減輕家庭照護負擔」為前提，並依政策影響評估規畫。但昨天公布的內容，四項前提卻統統背離，也未見具體衝擊評估。而大開外籍幫傭，恐讓賴政府「0到6歲國家一起養」、「雙就業、雙照顧」政策前功盡棄、自打臉。

過去聘請外籍家庭幫傭，僅多個小童家庭或上有老、下有小，才有機會湊齊16點符合資格。多年來，外籍幫傭人數始終低於2000人，在數百萬戶家庭占比極低，除申請門檻高，每月還須負擔近3萬元的幫傭薪資與就安費，並提供住宿，一般受薪家庭根本難以負擔。請外籍幫傭，向來都是高所得家庭的特權。

事實上，鬆綁外籍家庭幫傭是工商團體長期訴求。2023年，勞動部就曾研議開放育有2名4歲以下子女的家庭聘僱外傭，但與衛福部會商後認為，未滿4歲幼兒正處於身心發展階段，應優先運用本國托育專業人員，不建議由外籍幫傭擔任幼兒托育；再加上立委、民間團體及行政院性別平等會反對，最終作罷。

如今捲土重來，甚至大幅擴張適用範圍，不僅可能削弱「0到6歲國家一起養」所累積的公共托育量能，也與近年擴大準公共托育覆蓋率方向逆行，更讓鼓勵男性參與育兒、雇主打造友善職場、禁止強迫勞動淪為空話。

行政院要求勞動部必須保護本國勞工就業機會、兼顧幼兒托育品質、滿足多元家庭需求、減輕家庭照護負擔，然而新制卻大舉以跨國勞動力填補照顧缺口，不僅可能排擠本國托育與保母市場，也讓公托、準公托面臨萎縮風險，主要受益者更只有高收入家庭。政策背離前提，也未見就業市場衝擊、性別及人權影響評估，勞動部看起來只是聽命行事，棄守政策專業。

放寬外籍幫傭政策，形同再將照顧責任退回家庭。聘外傭當輔助性家務幫手，看似解放女性，實則強化既有性別分工，也加劇階級、國籍不對等。此後，絕大多數小資家庭仍在職場、家庭間疲於奔命，但雇主能要求高階白領無上限做「功德」，男性也得以兩手一攤，不受勞基法保障工資、工時的家事移工，則繼續被剝削，賴政府的性別盲、慣老闆心態展露無遺。

照顧政策從來不只是「提供多一種選擇」，關鍵在於國家把照顧責任放在哪裡？是普及布建公共化資源、提升照顧品質與照顧者勞動條件，還是過度仰賴跨國勞動力，將壓力丟給家庭、個人。後者或能幫部分家庭減壓，卻也可能導致公共照顧體系逐步空洞化。

講句賴總統、洪部長不愛聽的，北市日前推動的育兒家長調整工時計畫，雖為試辦，卻在職場打開了以制度支撐家庭照顧的可能性。