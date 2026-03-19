快訊

抱怨或說人壞話不是你「不夠善良」 心理專家教如何釋放情緒

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

樣品屋看心酸的？買千萬預售屋落地窗變小窗 屋主氣炸：建商僅補償5萬元禮券

聯合新聞網／ 綜合報導
預售屋示意圖。圖／AI生成
預售屋示意圖。圖／AI生成

有一名女網友在論壇Dcard上發文，控訴自己花費近千萬購買的預售屋建商未經同意將客廳窗戶尺寸縮小，導致採光與通風明顯變差。然而，建商僅願意以5萬元禮券作為補償，並未正面回應問題，甚至寄出存證信函要求該名住戶刪除相關發文，事件引發熱議。

根據該名女網友的描述，她購買的預售屋位於高價建案區域，當初因看中樣品屋的採光設計而決定下訂。然而，在交屋前才發現，建商擅自將客廳的落地窗改為小窗戶，甚至比次臥的窗戶還小。這樣的改動不僅影響了房屋的採光與通風，也讓她對建商的誠信產生質疑。

更令她感到不滿的是，建商在說明會上表示，此次改動是基於「美觀考量」的善意更改，且依法不需要通知住戶。直到約85位住戶聯合抗議後，建商才出面承認更動窗戶一事，並提出以5萬元禮券作為補償。然而，多數住戶認為此方案無法接受，認為窗戶大小直接影響居住品質，並非可以輕易忽略的小問題。

該名女網友透露，她已經向消保官反映此事，也透過區公所進行調解，但建商仍堅持只願意提供5萬元禮券處理。此外，她在社群平台Threads分享此事後，引發廣泛關注，相關貼文瀏覽量已突破百萬。然而，建商卻以存證信函要求她刪除文章，並威脅若不依約交屋，將沒收房屋總價15%的款項。

此事件曝光後，引發網友熱烈討論。許多人對建商的行為表示不滿，留言批評「從陽台落地窗改成小窗戶太離譜」、「這樣的改動根本是虛假宣傳」、「高價建案卻用這種方式處理問題，實在太讓人失望」。更有網友呼籲受害住戶應考慮集體訴訟，以合法途徑維護自身權益。

還有不少網友也建議，「若無相關建築經驗或法律背景，應考慮購買成屋，以減少潛在風險」。

預售屋 禮券 建商

相關新聞

即時短評／外傭申請放寬背離政院4大前提 賴政府政策自我打臉

賴總統去年9月開金口，指示開放一孩家庭也能聘僱外籍家庭幫傭，行政院進一步指示勞動部以「保護本國勞工就業機會、兼顧幼兒照顧托育品質、滿足多元家庭需求、減輕家庭照護負擔」為前提，並依政策影響評估規畫。但昨天公布的內容，四項前提卻統統背離，也未見具體衝擊評估。而大開外籍幫傭，恐讓賴政府「0到6歲國家一起養」、「雙就業、雙照顧」政策前功盡棄、自打臉。

變天了！鋒面到水氣增還轉涼 吳德榮：周五周六北東有雨

北部、東部要變天了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3791-2026-03-18-21-14-56）指出，今微弱鋒面通過北部海面，北台雲量增多、略轉涼，其他地區仍暖熱如夏。北海岸、東半部及部分山區偶有局部少量降雨的機率。

放寬！家有1孩就可申請外傭 4月開放受理144萬家戶適用

為了照顧育兒家庭，行政院會今天擬拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」。未來只要家中有一名未滿十二歲兒童即可申請外傭，協助雇主打理家務，但每月須繳五千元就業安定費，家中有罕病、身障兒童等特殊家庭也有相應放寬。粗估全台一百四十四萬家戶適用，四月十三日起開放受理。

樣品屋看心酸的？買千萬預售屋落地窗變小窗 屋主氣炸：建商僅補償5萬元禮券

有一名女網友在論壇Dcard上發文，控訴自己花費近千萬購買的預售屋，建商未經同意將客廳窗戶尺寸縮小，導致採光與通風明顯變差。然而，建商僅願意以5萬元禮券作為補償，並未正面回應問題，甚至寄出存證信函要求該名住戶刪除相關發文，事件引發熱議。

比不上國外？台灣遊樂園4大困境「假日超冷清」 最強這間來客數狂贏六福村5倍

對不少七、八年級世代而言，遊樂園可能承載無數童年與畢旅的共同記憶，更形塑出學生們對「刺激」與「勇氣」的回憶。隨著現今旅遊選擇多元化，國人出國旅遊比例大幅攀升，本土樂園的經營模式不僅迎來全新挑戰，更常被

「又把育兒推回家庭」民團憂放寬外傭 恐釀薪資競價

外籍家庭幫傭放寬，只要家有十二歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，前次開放八十歲以上者免巴氏量表評估，預計多了五十三萬名適用者，而這次新政策預估適用對象達一四四萬戶，規模翻倍。在移工來源與總量未見顯著增加的情形下，恐造成市場劇烈波動，引發薪資競價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。