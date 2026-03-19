樣品屋看心酸的？買千萬預售屋落地窗變小窗 屋主氣炸：建商僅補償5萬元禮券

有一名女網友在論壇Dcard上發文，控訴自己花費近千萬購買的預售屋，建商未經同意將客廳窗戶尺寸縮小，導致採光與通風明顯變差。然而，建商僅願意以5萬元禮券作為補償，並未正面回應問題，甚至寄出存證信函要求該名住戶刪除相關發文，事件引發熱議。

根據該名女網友的描述，她購買的預售屋位於高價建案區域，當初因看中樣品屋的採光設計而決定下訂。然而，在交屋前才發現，建商擅自將客廳的落地窗改為小窗戶，甚至比次臥的窗戶還小。這樣的改動不僅影響了房屋的採光與通風，也讓她對建商的誠信產生質疑。

更令她感到不滿的是，建商在說明會上表示，此次改動是基於「美觀考量」的善意更改，且依法不需要通知住戶。直到約85位住戶聯合抗議後，建商才出面承認更動窗戶一事，並提出以5萬元禮券作為補償。然而，多數住戶認為此方案無法接受，認為窗戶大小直接影響居住品質，並非可以輕易忽略的小問題。

該名女網友透露，她已經向消保官反映此事，也透過區公所進行調解，但建商仍堅持只願意提供5萬元禮券處理。此外，她在社群平台Threads分享此事後，引發廣泛關注，相關貼文瀏覽量已突破百萬。然而，建商卻以存證信函要求她刪除文章，並威脅若不依約交屋，將沒收房屋總價15%的款項。

此事件曝光後，引發網友熱烈討論。許多人對建商的行為表示不滿，留言批評「從陽台落地窗改成小窗戶太離譜」、「這樣的改動根本是虛假宣傳」、「高價建案卻用這種方式處理問題，實在太讓人失望」。更有網友呼籲受害住戶應考慮集體訴訟，以合法途徑維護自身權益。

還有不少網友也建議，「若無相關建築經驗或法律背景，應考慮購買成屋，以減少潛在風險」。