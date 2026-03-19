補助3200元能救國旅？旅宿業者喊問題非「價格」：平日降價也沒用

國旅的問題究竟出在哪裡呢？一名旅宿業者發文，稱近期看到交通部觀光署預計最高補助國旅3200元的消息，其實對業者來說並不開心，因為其實很多業者已經把平日房價壓很低了，但旅客還是沒增加。他呼籲政府應該打造有特色的觀光內容吸引旅客，比起只用錢來補助更能促進國旅發展。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠。觀光署副署長黃荷婷表示，如果立法院在4到6月間通過預算，就會維持在4到6月執行計畫，若無法在6月前通過預算的話，就會延期到9月啟動，如果真的在今年底前都無法通過預算，就會將相關計畫延期至明年。

一名旅宿業者在Threads發文，表示他看到國旅補助的消息時其實並不高興，反而心情有點複雜，因為現在旅宿業的問題並不出在價格上，他們已經把平日房價降低了，住房的旅客還是沒有增加，認為補助雖然可以刺激短期需求，但對長期並沒有幫助。

原PO表示，與其補助旅客，不如打造有特色的觀光內容，來提升遊客的旅遊體驗，例如之前高雄的超人力霸王與海賊王的活動都是很好的例子，如果各地都能發展觀光特色，更能吸引國內外旅客願意遊玩，「而不是補助變多而已」，最後他也期盼台灣觀光能發展得更好。

此文一出，有網友認為觀光署推動平日旅遊的補助並不正確，因為許多上班族平日都要上班，甚至有些公司沒有周休2日，員工加班也很常見，與其花錢補助，不如學習日本透過觀光景點吸引遊客更為實在；另外也有網友建議，想帶動國旅應該要調整工時、增加特休天數，讓民眾平日更容易排假、藉此帶動旅遊商機。

不少網友也覺得國旅發展觀光特色才是最重要的，「國旅除了假日誇張的房價之外，景點特色發展也是非常重要的一環」、「地方活動精不精彩會影響來客率，現在的環境已經跟以往不同了」、「本來就不是價格問題，是景點的問題。台灣人其實就是對台灣景點沒興趣」。