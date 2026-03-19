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德國青年愛樂成立逾半世紀 團員自治深化民主價值

中央社／ 柏林19日電

德國青年愛樂樂團成立超過半世紀，首度有來自台灣音樂學子加入歐洲巡演，樂團行政總監奧洛克表示這一切並非偶然，而是奠基在台德雙方對音樂教育與民主價值共同追求。

以柏林愛樂團員自治的精神為基礎，德國青年愛樂樂團（Junge Deutsche Philharmonie）無論是演出曲目、獨奏家與指揮推薦到團員管理與音樂會行銷，青年團員都可參與委員會表達意見，每年甄選而來的團員培養了進入職業樂團的各類知識，也讓自己成為改變樂團生態的力量。

樂團行政總監奧洛克（Maximilian von Aulock）接受中央社記者專訪表示，「台灣學生的技術精湛，展現了極高專業水準」；奧洛克表示，這次台灣包括鄧景倫在內的5名音樂學子已成為樂團中最大的非德國籍族群，「我們有民主這個普世價值的共通點，這讓台德的古典音樂交流變得相對容易。」

「台灣學生的技術水準令人驚嘆，無論年齡多小，都能展現出極高專業度」，奧洛克觀察，這些台灣學員就像一面鏡子，讓德國青年愛樂有機會審視自己文化，也向德國樂迷展現「1+1＞2」的音樂能量。

奧洛克表示，德國青年愛樂與其他青年樂團最大不同在於「草根民主」的DNA，「這個樂團是1974年一群年輕音樂家為了爭取演出機會，自己開卡車搬樂器、寫節目單創立而來。」奧洛克表示，在團裡音樂家不只是演奏者，更是決策者，「我比較像這群未來音樂家的守護者或是引路人。」

奧洛克分享，樂團節目委員會成員由學員選出，他參與會議，但僅提供經驗建議，最終決策權仍是學員，這種模式增加學員樂團演出經驗值，也訓練這群年輕人如何經營音樂產業，「當音樂學員未來進入職業樂團，他們就會有能力表達意見，讓古典音樂產業與時俱進，這是我們能給古典樂壇最好的禮物。」

德國青年愛樂每年有3個演出計畫，每個計劃下面都有兩個委員會討論所有演出細節，從後浪漫派音樂到當代音樂比重超過一半以上；奧洛克認為，古典音樂不是躺在博物館的寶物，而是反映此時此刻當代生活，「海頓、莫札特等經典曲目固然重要，但我們更需要透過當代音樂建立脈絡，去重新理解經典。」

奧洛克表示，目前德國青年愛樂樂團與台灣NSYO國家青年交響樂團的關係將會持續深化，預計2027年德國青年愛樂將會前往台灣與NSYO國家青年交響樂團合體，由德國青年愛樂「校友」也是NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）指揮出訪亞洲，持續深化台德在古典音樂之間的情誼。

德國 音樂 樂團

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