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明「春分」半個台灣有雨 粉專：下雨代表秋季會豐收
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明天就是「春分」節氣，代表著春天已經過了一半。當「春分」這一天，太陽會直射在赤道，所以南、北半球受到日照的時間是一樣長的，「春分日暝對分」。而自此起，白天（夜晚）也會越來越長（短）。
「林老師氣象站」指出，農諺有云，「春分有雨家家忙，先種麥子後插秧」，就是說春分這一天如果下雨，就表示當年秋季就會豐收。農人們只要在春分日忙種麥子和插秧，並持續農務照顧管理，就可以期待秋天的豐收。
「林老師氣象站」說，目前看起來，今年春分當天，天氣受到鋒面靠近及東北季風影響，台灣北部及東北部地區除氣溫稍有下降；桃園以北、東北部及東半部地區都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫陣雨，此與大氣環境氣候規律變化脈動，相互呼應。
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