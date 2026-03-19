變天了！鋒面到水氣增加降溫 吳德榮：周五周六北東有雨

北部、東部要變天了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今微弱鋒面通過北部海面，北台雲量增多、略轉涼，其他地區仍暖熱如夏。北海岸、東半部及部分山區偶有局部少量降雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部15至24度、中部15至29度、南部15至32度及東部14至30度。

吳德榮指出，明日、周六微弱東北風影響、迎風面北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，東北部降雨較明顯；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬調整為，下周日至周四(22至26日)微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，白天微熱(約30度左右)、早晚偏涼；下周三、四微弱鋒面邊緣的雲層有時會影響到北海岸、東半部，使其雲量略增，有零星少量降雨的機率。

吳德榮指出，下周五(27日)微弱鋒面再南下，北、東轉雨，氣溫降。下周六(28日)雨後多雲、逐漸好轉。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。