排名躍升至24名！國際航空界奧斯卡倫敦頒獎 桃機蟬聯最佳行李服務
有「國際航空界奧斯卡」之稱的「全球機場獎」今天在倫敦頒獎，桃園國際機場不僅在全球百大最佳機場排名躍升至第24名，更蟬聯「全球最佳行李運送」首獎。
一年一度的「全球機場獎」（World AirportAwards）由總部位於倫敦的航空業研究顧問機構Skytrax頒發。Skytrax執行長普雷斯德（EdwardPlaisted）告訴中央社，桃機在行李服務持續有卓越表現，而今年在全球機場排名晉升至前25名之列，更進一步反映全球旅客對桃機整體服務的肯定。
「全球機場獎」依據Skytrax對全球消費者的問卷調查結果授獎，輔以實地稽核，標榜獨立、非營利性質和忠實反映旅客意見。
今年的授獎參考依據為去年8月至今年2月、有超過100個國家消費者參與的評鑑調查，涵蓋全球約570個機場。Skytrax自1999年起每年執行調查，規模多年來為全球最大。
「全球機場獎」今年有20多個獎項類別，分別從人員服務、清潔、安全、出入境查核、親子友善、無障礙設施、餐飲購物、行李服務等角度評比各機場，並按例公布全球百大最佳機場。
桃機在全球百大最佳機場排名位居第24，較去年（第43名）大幅進步19名。在Skytrax全球百大最佳機場排名，桃機的表現自2023年（第82名）、2024年（第66名）以來，一路上揚。
此外，繼去年之後，桃機今年再度於「全球最佳行李運送」（World's Best Airport for Baggage Delivery）奪得首獎，打敗同時入圍前3名的日本福岡和關西機場。
Skytrax向中央社表示，行李運送是旅途最重要環節之一；桃機今年再度獲獎，這充分彰顯桃機的優異表現。有效率的運送交付、處理行李的慎重態度，以及可靠的行李服務系統對旅客體驗至關重要。各國旅客對桃機的行李服務讚譽有加，證明桃機表現傑出。
最大獎「全球最佳機場」今年再度由新加坡樟宜機場奪得。
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