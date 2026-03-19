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家長團體肯定幫傭鬆綁 但盼人力有培訓考核

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
行政院拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，未來只要家中有一名十二歲以下兒童，就可提出申請。家長團體認為，有助紓解部分家庭育兒壓力，但也有團體認為實際受惠的家庭恐有限。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
行政院拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，未來只要家中有一名十二歲以下兒童，就可提出申請。家長團體認為，有助紓解部分家庭育兒壓力，但也有團體認為實際受惠的家庭恐有限。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

行政院拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，未來只要家中有一名十二歲以下兒童，就可提出申請。對此，家長團體認為，政策有助紓解部分家庭育兒壓力，但也有團體認為，實際能受惠的家庭恐怕有限，甚至可能出現明顯的階級落差。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，在少子化與雙薪家庭普遍的情況下，年輕家長常在自行照顧、送托保母或托育機構之間陷入兩難。不少家庭面臨找保母不易、費用昂貴，以及照顧時間難以配合等問題，若政府開放外籍幫傭投入兒童照顧，確實會有一定市場需求。

不過，彭淑燕也說，兒童照顧涉及安全與專業，家長最在意的仍是照顧品質。政府若要推動新制，應明確區隔兒童照顧、長者照護與家庭勞務，不能混用，並要求相關人員在來台前就接受基本職前訓練，來台後也應有進一步培訓與監督、考核機制，讓家長在使用這項資源時更安心。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉則提醒，政策雖宣稱有一百多萬戶家庭符合申請資格，但不代表所有家庭都有條件使用。

她說，依照現行規定，聘雇外籍幫傭的家庭仍須提供獨立居住空間，這對不少育兒家庭而言本身就是一大門檻。

覃玉蓉表示，聘雇外籍幫傭本身也涉及相當程度的經濟負擔，這項政策很可能只有家中空間較大、財力較充裕的家庭才有辦法使用，產生明顯的階級效應。

她認為，行政院一再強調政策應朝社會公平方向推進，但這項措施在受眾設定與實際效果上，恐怕並不符合公平原則，反而對於特定階級的家庭比較有幫助。

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