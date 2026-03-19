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放寬幫傭 綠委提醒：應保障其他長照需求

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋李成蔭劉懿萱／台北報導

行政院放寬外傭申請，民進黨立委林月琴昨天表示，如果朝放寬方向走，對一些家庭確實能減輕負擔，另外，政府一直在透過育嬰假的彈性化、家庭照顧假的放寬，讓父母申請更容易，這也是往減輕家庭壓力的方向，如果這些政策能互相搭配，就能讓女性在家庭跟職場間，有更公平的選擇，也能真正減輕家庭的壓力。

不過，林月琴也提醒，光是放寬條件還不夠，可能要同時思考三件事：第一，是否會造成外籍移工過度集中在家庭幫傭領域？如何確保其他領域不被犧牲？第二，托嬰中心、居家保母、社區托育等資源也要加強，無差異的放寬，只會將托育壓力轉嫁給個別家庭，也可能使本國保母及家事服務員失業，衝擊專業托育市場；第三，社會觀念要改變，照顧不該只是女性的責任。

國民黨立委蘇清泉指出，當然樂見政府有這樣的放寬政策，但就安費每月五千元，一年就是六萬元，這樣有多少人付得起？應該降為兩千較為合適；此外，外傭薪資是比照目前薪資？還是基本工資？成效仍待後續驗證。

國民黨立委王育敏則質疑，國民黨過去力推八十歲以上長者聘外傭免巴氏量表，卻遭勞動部反對，如今賴清德總統一句話就說要開放兒童外傭申請，這有沒有整體評估？「前後標準不一，恐怕行政院問題還是比較大」。

民眾黨團副總召王安祥表示，行政院除給予特殊需求家庭就業安定費優惠，應審慎評估，對於本國勞動人口就業的衝擊，並誠實面對整體公共托育設施不足、缺乏實質友善職場與真正彈性工時，才是問題核心。

基本工資 蘇清泉 王育敏

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