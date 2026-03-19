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民團憂心放寬外傭 「又把育兒推回家庭」

聯合報／ 記者葉冠妤翁唯真／台北報導
行政院會今擬拍板放寬家有十二歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭，民團憂心，若看護傾向選擇環境相對單純的育兒家庭，恐導致重症家庭面臨缺工危機。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
行政院會今擬拍板放寬家有十二歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭，民團憂心，若看護傾向選擇環境相對單純的育兒家庭，恐導致重症家庭面臨缺工危機。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

外籍家庭幫傭放寬，只要家有十二歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，前次開放八十歲以上者免巴氏量表評估，預計多了五十三萬名適用者，而這次新政策預估適用對象達一四四萬戶，規模翻倍。在移工來源與總量未見顯著增加的情形下，恐造成市場劇烈波動，引發薪資競價。

陳景寧表示，重症照顧難度極高，若看護傾向選擇環境相對單純的育兒家庭，出現「避重就輕」的情況，這對失智、失能等重症家庭來說，幾無競爭力可言，政策顧此失彼，可能造成更多人倫悲劇。建議政府建立長期監測指標，若發現重症家庭權益受損，政府應提供實質經濟補貼，或是大幅增加夜間居家服務與住宿型機構的公共量能。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶同樣也擔心，外籍家庭幫傭也可能會有挑小孩、老人的狀況，所謂的「優先照顧弱勢」也不過是偽善口號，頂多是繳給政府的就安費少一點而已，仍可能有排擠問題。

王兆慶批評，目前大台北地區的到府保母月薪約六萬元，每周固定到家裡的家事服務人員薪水則是二萬多，若家長能用二萬多就請到廿四小時全天候的外傭，何須再請到府保母、家事人員？這兩個行業恐將被殲滅，遑論托嬰中心、幼兒園、安親班受影響程度難以估計。

再者，賴政府宣稱大開外籍幫傭可提高生育率、女性勞參率，不過王兆慶說，托盟去年問卷調查指出，若可聘外傭，原本四成未就業的婦女，僅一成重返職場，對提高女性勞參率效果不大。

王兆慶抨擊，為滿足特定雇主團體的期待，卻可能葬送家外托育產業、本國專業人員就業機會、拉低女性就業率，甚至雇主再也無須打造友善職場、推動調整工時，因為交給外籍幫傭照顧就好了，這將是最壞的劇本。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋也不認同放寬，「此舉是倒行逆施」，恐使公共托育體系倒退回家庭化、過度市場化模式，將衝擊約二點五萬名托育人員的就業穩定，也削弱賴清德當年「○至六歲國家一起養」政策目標。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕則說，這是許多照顧者家庭期待已久的政策，畢竟現在大部分女性都是職業婦女，樂見政府放寬。

賴政府 家庭 外籍幫傭

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