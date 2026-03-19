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為無身分證新移民長照解套？石崇良：將了解設籍困難

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

眾多新移民團體抗議衛福部違法，長照政策應納入婚姻移民。對此，衛福部長石崇良表示，將設法了解新住民「設籍上遇到哪些困難」，至於開放白領技術人士使用長照，是因「他們對台灣有貢獻」。民團則痛批，白領外籍人士可以，婚姻移民卻不能，這是「階級歧視」。

南洋姐妹會理事長洪滿枝表示，衛福部不該老是問「為何不去取得國籍？」混淆社會大眾認知，應盡快研擬如何讓持永久居留證的新住民也能取得長照資源。

政大社工所教授夏曉鵑表示，部分新移民母國與台灣國籍法規不同，部分國家要求放棄國籍前，應先入另一國國籍，避免淪為無國籍人士；但我國卻要求新住民先放棄母國國籍，才有機會取得我國國籍，導致眾多新住民無法取得國籍，有必要修改法令。

衛福部長照司副司長吳希文解釋，長照基金主要收入來源為「指定稅收」，為此，「長照申請及給付辦法」中規定具我國國籍、在台設有戶籍者為優先對象，部分外國人被納入是因特定法律授權。無法取得我國國籍，遇到長照困難的移民，可向地方政府求助，由社政系統媒合資源。

外籍人士 新住民 國籍

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