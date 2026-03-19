無身分證新移民不能用長照 民團批歧視

國內高達六十一萬婚姻移民，其中五成尚未取得身分證，即使失能、失智，也無法申請長照服務。民團昨痛批，政府近年積極招攬外籍人士來台擔任居服員，這卅萬名新移民在年邁後，無長照資源可用。

南洋姐妹會與台灣移民青年倡議陣線、家庭照顧者關懷總會、台灣人權促進會桃園新移民蒲公英協會、婦女新知基金會、台灣國際勞工協會等數十名代表昨在衛福部門口陳抗，不滿外國白領人才只要持有居留證，就能走進「長照窄門」，但婚姻移民卻因沒有身分證，而被拒於門外。

一名自泰國來台廿多年的新住民說，她照顧臥床的公婆與丈夫，幾年前考取證照成為居服員，迄未拿到身分證，一旦倒下，將成長照體系拒絕往來戶。

南洋姐妹會秘書長陳雪慧指出，「長照服務法」開宗明義，提到政策不該因國籍、階級有差別待遇，衛福部是「帶頭違法」。

台灣移民青年倡議陣線協會理事長劉千萍表示，現行長照制度，外籍白領符合資格就可獲長照服務與補助，但一旦新住民成為婚姻移民，年老、失能之後，卻必須有身分證，才能使用長照。