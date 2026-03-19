聽新聞
0:00 / 0:00

家有1孩可申請外傭 144萬家戶適用

聯合報／ 記者黃婉婷葉冠妤翁唯真／台北報導
行政院會今天擬拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
行政院會今天擬拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

為了照顧育兒家庭，行政院會今天擬拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」。未來只要家中有一名未滿十二歲兒童即可申請外傭，協助雇主打理家務，但每月須繳五千元就業安定費，家中有罕病、身障兒童等特殊家庭也有相應放寬。粗估全台一百四十四萬家戶適用，四月十三日起開放受理。

遭質疑高所得家庭才請得起

不過，民間團體批評，此政策不但與現行公共托育政策抵觸，對提高女性勞參率效益也不大，更只有高所得家庭請得起，恐產生階級落差；中華民國家庭照顧者關懷總會則憂心產生「排擠效應」，導致重症失能家庭面臨更嚴峻的缺工危機。

現行規定，雇主申請召募家庭幫傭時，必須有三名以上年齡六歲以下子女，或有四名以上年齡十二歲以下子女，且其中兩名為年齡六歲以下條件，或點數達到十六點才可聘僱家庭幫傭。

放寬資格為釋出女性勞動力

賴清德總統去年指出，為釋出女性勞動力，擬放寬家裡育有一名小孩就能申請家庭幫傭。行政院政務委員陳時中昨天指出，社會反映現行制度過於嚴格，難以符合真實需求，政院已決定拍板放寬。勞動部今天將在行政院會報告「外籍幫傭放寬政策規畫」。

根據新制，一般案件就業安定費維持五千元，家中只要有一名未滿十二歲兒童即可申請。針對弱勢及特殊家庭，就業安定費將降為兩千元，且有相應放寬，包括家中有一名未滿十二歲罕病、身障、特殊境遇兒童，或未滿六歲發展遲緩兒童；一名未滿十二歲兒童加上一位身障或單親家長；兩名未滿十二歲兒童，其中一名未滿六歲；以及三名未滿十二歲兒童，都能申請。

陳時中指出，此方案並非取代既有政策，而是作為「一塊拼圖」與現行制度相輔相成，補足照顧缺口。

申請人數 勞動部稱目前難預估

勞動部預估，全台約有一百四十四萬戶家庭適用新制，其中弱勢、特殊境遇家庭約五萬餘戶。跨國勞動力管理組長蘇裕國說，並非所有家庭都有需求，許多家長仍期望維持托育服務，家務協助僅是部分需求，目前難以預估申請人數。

新制是否衝擊現有勞動市場？陳時中表示，政府正積極擴大托育服務，家外送托率目標是從百分之廿六提升至百分之卅六，托育市場能接納的工作人口會更多，政府未來除了持續推動公托，也將推動臨時托育媒合平台。勞動部也備妥協助台灣的保母、家事服務工作者，在轉業時的必要職業訓練、生活津貼等各項激勵辦法，希望能在外籍幫傭申請條件放寬後，滿足社會部分需求，也能增加勞動市場的工作機會。

掀搶人戰？外看、外傭工作不同

媒體關注，未來是否因為照顧長者、罕病兒及兒童等工作差異，導致市場出現「搶人大戰」？蘇裕國說，兩者工作內容不同，且外籍看護工跟外籍幫傭在國外的訓練課程基本上也不同，應該不會有這樣的情形。

被問到移工來源國是否跟進放寬，蘇裕國說，此次單純放寬申請條件，依然維持菲律賓、印尼、越南、泰國共四國。

家庭 家庭幫傭 外籍幫傭

延伸閱讀

家有未滿12歲童可請外傭 民團憂排擠罕病童權益

放寬外籍家庭幫傭 民團抨擊：一般人請不起、照顧責任推回家庭

家有未滿12歲童可請外傭 雇主團體肯定回應需求

外籍幫傭政策鬆綁 政院擬放寬家有未滿12歲孩童即可申請、4月上路

相關新聞

家有1孩可申請外傭 144萬家戶適用

為了照顧育兒家庭，行政院會今天擬拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」。未來只要家中有一名未滿十二歲兒童即可申請外傭，協助雇主打理家務，但每月須繳五千元就業安定費，家中有罕病、身障兒童等特殊家庭也有相應放寬。粗估全台一百四十四萬家戶適用，四月十三日起開放受理。

好天氣掰了！ 明起鋒面、東北季風影響「北東降溫、水氣增」

明天起受鋒面及東北季風影響，北東轉涼且降雨機率增，中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面及東北季風持續影響到周六，其中，周五鋒面位於東北部近海，宜花山區需留意局部較大雨勢，周日起東北季風減弱、氣溫回升，下周三之前天氣都較穩定，下周五預估有另波鋒面及東北季風增強。

運用AI科技…大數據防癌 精準識別高風險族群

「癌症一旦發生，治療的幫助相對有限，因此預防變得非常重要。」國家衛生研究院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭表示，癌症成因極其複雜，是基因與環境（包括生活型態）交織的結果。國衛院已透過「健康大數據永續平台」，建立肺、肝、乳癌及大腸直腸癌等主題資料庫，並結合台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），逐步建構精準風險預測模型，幫助國人搶先掌握健康風險。

健康你我他／想擺脫小腹婆 忌口加超慢跑重塑身形

春節連假是犒賞自己及家人最重要的時刻，免不了大宴小酌，感謝辛勞一年有所收穫，也謝謝所有真誠陪伴的良師益友們，餐敘接連不斷，不知不覺就吃撐了。大家交換的伴手禮，各式甜點零嘴，像堅果塔、糕餅類均屬精緻烘焙食品，吃了會齒頰留香，雖然熱量爆表，但就是停不了。

回應LDCT肺癌篩檢爭議 石崇良：致力減少不必要手術

肺癌位居國人癌症之首，衛福部國健署將肺癌「低劑量電腦斷層（LDCT）」納入第5癌篩檢，但有專家質疑篩檢的陽性率偏低造成過度診斷，民眾接受不必要的肺葉切除手術。衛福部長石崇良昨日回應，2024年起健保署將各醫院差異回饋給醫院，與2025年相比，陽性率已有改善與提升，將持續努力讓早期癌症減少不必要手術，讓病人避免挨刀受苦。

我的經驗／陽光男孩患賈伯斯病 赴大馬接受PRRT花逾百萬元

台灣全民健保享譽全球，醫療水準實力堅強，但許多神經內分泌腫瘤（NET）病友卻選擇赴東南亞求醫，因為國內治療費用昂貴，難以負擔。26歲的峻彰是眾多至馬來西亞接受「PRRT」治療的病友之一，因為腫瘤復發，在2020年全球疫情最嚴峻時，由姊姊陪伴跨海求醫， 身為「小眾癌症」病友，他期許社會正視這罕見癌症的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。