家有1孩可申請外傭 144萬家戶適用

為了照顧育兒家庭，行政院會今天擬拍板新制，將放寬外籍幫傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」。未來只要家中有一名未滿十二歲兒童即可申請外傭，協助雇主打理家務，但每月須繳五千元就業安定費，家中有罕病、身障兒童等特殊家庭也有相應放寬。粗估全台一百四十四萬家戶適用，四月十三日起開放受理。

遭質疑高所得家庭才請得起

不過，民間團體批評，此政策不但與現行公共托育政策抵觸，對提高女性勞參率效益也不大，更只有高所得家庭請得起，恐產生階級落差；中華民國家庭照顧者關懷總會則憂心產生「排擠效應」，導致重症失能家庭面臨更嚴峻的缺工危機。

現行規定，雇主申請召募家庭幫傭時，必須有三名以上年齡六歲以下子女，或有四名以上年齡十二歲以下子女，且其中兩名為年齡六歲以下條件，或點數達到十六點才可聘僱家庭幫傭。

放寬資格為釋出女性勞動力

賴清德總統去年指出，為釋出女性勞動力，擬放寬家裡育有一名小孩就能申請家庭幫傭。行政院政務委員陳時中昨天指出，社會反映現行制度過於嚴格，難以符合真實需求，政院已決定拍板放寬。勞動部今天將在行政院會報告「外籍幫傭放寬政策規畫」。

根據新制，一般案件就業安定費維持五千元，家中只要有一名未滿十二歲兒童即可申請。針對弱勢及特殊家庭，就業安定費將降為兩千元，且有相應放寬，包括家中有一名未滿十二歲罕病、身障、特殊境遇兒童，或未滿六歲發展遲緩兒童；一名未滿十二歲兒童加上一位身障或單親家長；兩名未滿十二歲兒童，其中一名未滿六歲；以及三名未滿十二歲兒童，都能申請。

陳時中指出，此方案並非取代既有政策，而是作為「一塊拼圖」與現行制度相輔相成，補足照顧缺口。

申請人數 勞動部稱目前難預估

勞動部預估，全台約有一百四十四萬戶家庭適用新制，其中弱勢、特殊境遇家庭約五萬餘戶。跨國勞動力管理組長蘇裕國說，並非所有家庭都有需求，許多家長仍期望維持托育服務，家務協助僅是部分需求，目前難以預估申請人數。

新制是否衝擊現有勞動市場？陳時中表示，政府正積極擴大托育服務，家外送托率目標是從百分之廿六提升至百分之卅六，托育市場能接納的工作人口會更多，政府未來除了持續推動公托，也將推動臨時托育媒合平台。勞動部也備妥協助台灣的保母、家事服務工作者，在轉業時的必要職業訓練、生活津貼等各項激勵辦法，希望能在外籍幫傭申請條件放寬後，滿足社會部分需求，也能增加勞動市場的工作機會。

掀搶人戰？外看、外傭工作不同

媒體關注，未來是否因為照顧長者、罕病兒及兒童等工作差異，導致市場出現「搶人大戰」？蘇裕國說，兩者工作內容不同，且外籍看護工跟外籍幫傭在國外的訓練課程基本上也不同，應該不會有這樣的情形。

被問到移工來源國是否跟進放寬，蘇裕國說，此次單純放寬申請條件，依然維持菲律賓、印尼、越南、泰國共四國。