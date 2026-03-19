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健康你我他／想擺脫小腹婆 忌口加超慢跑重塑身形

聯合報／ 文／以薰（新北永和）
管控吃食超慢跑，與好友到郊山步道散策，重塑原有的身形。圖／以薰提供
管控吃食超慢跑，與好友到郊山步道散策，重塑原有的身形。圖／以薰提供

春節連假是犒賞自己及家人最重要的時刻，免不了大宴小酌，感謝辛勞一年有所收穫，也謝謝所有真誠陪伴的良師益友們，餐敘接連不斷，不知不覺就吃撐了。大家交換的伴手禮，各式甜點零嘴，像堅果塔、糕餅類均屬精緻烘焙食品，吃了會齒頰留香，雖然熱量爆表，但就是停不了。

幾番下來，穿一件西裝褲就明顯感受拉鍊有點卡，小腹婆站在鏡子前，腦袋裡的警鈴響起。衣櫥裡固然有寬鬆的衣物可暫解走樣的身形，但畢竟不是長久之道，還是有需要穿著合身衣物的場合。於是如何重塑身形，穿回原有的衣物，成為春節後重點工作。

閒置一陣子的超慢跑重出江湖，這是最彈性的運動，何時有空，就跑個10多分鐘，不強迫自己非得一次跑多久，隨時想到方便就跑起來，減少自己貪吃零食的時間。

此外，也多和好友相約出遊，穿上外出服，比較能感受體態的變化。湖光山色令人心曠神怡，可帶上簡便輕食去野餐。即使相偕到都市裡的公園、郊山步道散策，都能減緩脂肪的囤積。

年齡的增長，新陳代謝能力大不如前，吃下去的每一口食物，都要想想是否有損健康。讓自律及運動成為習慣，方不至造成身體太大的負擔。持續跑下去，準備告別小腹婆。

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