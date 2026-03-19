回應LDCT肺癌篩檢爭議 石崇良：致力減少不必要手術

肺癌位居國人癌症之首，衛福部國健署將肺癌「低劑量電腦斷層（LDCT）」納入第5癌篩檢，但有專家質疑篩檢的陽性率偏低造成過度診斷，民眾接受不必要的肺葉切除手術。衛福部長石崇良昨日回應，2024年起健保署將各醫院差異回饋給醫院，與2025年相比，陽性率已有改善與提升，將持續努力讓早期癌症減少不必要手術，讓病人避免挨刀受苦。

石崇良表示，肺癌是十大癌症死因之首，近5成肺癌診斷時已是第4期，5年存活率約為12至13%，相當惡性。肺癌早期沒有什麼症狀，不容易發現，因此透過風險族群研究找出台灣人在罹患肺癌的可能風險因子，除了吸菸，就是家族史，鎖定高風險群啟動LDCT篩檢計畫。幾年做下來確實找到一些早期肺癌患者，陽性率約為1.2%，與其他國外研究相近。

健保署長陳亮妤指出，近3年各醫院肺葉切除手術穩定維持在4000多例，2025年所有接受肺部切除手術者，高達92%領有「肺癌」重大傷病卡。肺部切除相關手術可分為肺葉切除、肺分葉切除、楔狀切除。健保署盤點2023至2025年全台肺部切除手術人數，分別為2萬1309人、2萬1378人、2萬1753人，約增加2%共444人。

陳亮妤坦言，根據健保署資料顯示，近3年肺部手術沒有明顯增加，但目前仍無法區分哪些手術個案來自公費LDCT篩檢，哪些屬於自費檢查或其他臨床發現，後續將與國健署進行資料比對，釐清篩檢與手術診斷相關聯性。