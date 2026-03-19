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我的經驗／陽光男孩患賈伯斯病 赴大馬接受PRRT花逾百萬元

聯合報／ 記者魏忻忻／台北報導
峻彰罹患神經內分泌腫瘤，2020年遠赴馬來西亞接受「PRRT」治療。圖／茜茜提供
峻彰罹患神經內分泌腫瘤，2020年遠赴馬來西亞接受「PRRT」治療。圖／茜茜提供

台灣全民健保享譽全球，醫療水準實力堅強，但許多神經內分泌腫瘤（NET）病友卻選擇赴東南亞求醫，因為國內治療費用昂貴，難以負擔。26歲的峻彰是眾多至馬來西亞接受「PRRT」治療的病友之一，因為腫瘤復發，在2020年全球疫情最嚴峻時，由姊姊陪伴跨海求醫， 身為「小眾癌症」病友，他期許社會正視這罕見癌症的困境。    

峻彰是個清秀的陽光男孩，如果沒有主動講，大家不會知道他曾動過2次手術，接受過4次「PRRT」治療，直到現在都還與體內的神經內分泌腫瘤奮戰。他在16歲時發病，因為血壓高而發現左側腎上腺長腫瘤，確診為嗜鉻細胞瘤，術後病理報告為良性，2020年復發，是長在腎臟左側靠近腹主動脈旁的惡性副神經節腫瘤。

峻彰的姊姊茜茜是麻醉科護理師，一路陪著他治療。峻彰接受6次化療、25次放射治療，正子掃描發現遠端轉移，醫師評估「PRRT」可能有幫助。當時國內沒有這項治療，茜茜帶著峻彰到馬來西亞，第一次治療還要隔離14天。茜茜請了1年長假，專心陪弟弟，每2個月1次，療程共4次，花費超過百萬元。

這是5年多前的治療費用，如今馬來西亞PRRT治療費用幾乎漲了一倍。台灣這幾年引進PRRT，但單次療程大約90萬元，即使馬來西亞漲價，還是比台灣便宜。茜茜說，不能怪大家遠赴國外求醫，因為這昂貴的費用，沒有多少人付得起。

峻彰如今腫瘤控制穩定，但同時也必須接受標靶藥物和荷爾蒙治療，這些都得自費。茜茜感嘆，經濟條件不允許或沒有商業保險，根本負擔不起。峻彰努力抗癌，但也曾疑問「為什麼會是我？」但現在他釋懷：「沒有一片雪花會因為意外而落在錯誤的地方」，不管順境逆境，都是給自己最好的安排。

專業觀點 盼健保擴充適應症

諮詢／高雄長庚醫院癌症中心副主任陳彥豪

神經內分泌腫瘤（NET）最著名的病友是蘋果創辦人賈伯斯，這個由神經內分泌細胞病變產生的腫瘤，可能發生在許多器官，最常發生的部位是胃、腸、胰臟和肺，由於初期症狀不典型，患者平均5至7年才確診。

治療的方式視患者狀況，包括手術切除腫瘤、荷爾蒙和標靶治療、放射線治療如PRRT等。

PRRT是肽受體─放射性核素治療，若神經內分泌腫瘤細胞帶有「生長抑素受體」，可透過帶微量放射性的元素，將放射性藥物導入，消滅腫瘤細胞，但費用不斐。患者接受PRRT治療後若復發，仍需荷爾蒙和標靶藥物控制病情，但若不符合健保給付條件，必須自費，經濟負擔沉重，盼健保擴充適應症，讓患者也能運用健保資源。

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