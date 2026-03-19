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運用AI科技…大數據防癌 精準識別高風險族群

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
為了對抗癌症，國衛院建置「健康大數據永續平台」，透過AI輔助應用，建構癌症精準風險預測模型。圖／聯合報系資料照片
為了對抗癌症，國衛院建置「健康大數據永續平台」，透過AI輔助應用，建構癌症精準風險預測模型。圖／聯合報系資料照片

「癌症一旦發生，治療的幫助相對有限，因此預防變得非常重要。」國家衛生研究院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭表示，癌症成因極其複雜，是基因與環境（包括生活型態）交織的結果。國衛院已透過「健康大數據永續平台」，建立肺、肝、乳癌及大腸直腸癌等主題資料庫，並結合台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），逐步建構精準風險預測模型，幫助國人搶先掌握健康風險。

健康大數據 建構預測模型

「預防的第一步，是找出致病原因。」熊昭說，為了對抗癌症這「隱形殺手」，先進國家已率先使用大數據建立乳癌及肺癌的預測工具，1950年代美國便透過18萬人的大規模追蹤，證實吸菸是肺癌的主要致病因子，奠定全球戒菸政策的基礎。國衛院也規畫建置了「健康大數據永續平台」，串接健保資料庫、癌症登記檔、死因檔、癌症篩檢檔及台灣人體生物資料庫，建構癌症精準風險預測模型。

國衛院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭。記者曾吉松／攝影
國衛院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭。記者曾吉松／攝影

國衛院與台大、北榮、長庚、中榮、成大、高醫、中醫大在2020年發表針對「亞洲不吸菸女性」的肺癌風險計算器，並於2022年推出針對國人的吸菸者模型。熊昭強調，這些工具都是利用台灣本土數據得到，目前正在把原本的9個基因位點擴展至25個與亞洲肺腺癌相關的基因位點，並納入二手菸、廚房油煙以及生殖相關因子等。透過這套工具，民眾可以評估未來6年內罹患肺癌的風險，精準識別高風險的族群，以進行篩檢及其他預防措施。

AI輔助判讀 破解癌王恐懼

AI科技應用於癌症防治是世界趨勢，熊昭引用2023年瑞典著名的MASAI研究指出，AI輔助判讀乳房攝影影像，不僅能提升約20%的早期偵測率，更節省44%的醫療人力判讀壓力，將傳統「雙醫師判讀」優化為「AI輔助單個醫師判讀」。

此外，對於被稱為「癌王」的胰臟癌等缺乏有效篩檢工具的癌症，「液態切片（Liquid Biopsy）」與AI的結合帶來了曙光。

熊昭解釋，腫瘤細胞死亡後會釋放DNA片段進入血液，透過AI分析血液中的甲基化圖譜（Methylation Pattern），能如同辨識身分證般，從海量數據中標定特定癌種的早期徵兆。未來可望實現透過一滴血，就能在極早期篩查出多種潛伏癌症。

儘管技術飛躍，但推動大數據防癌仍面臨「資料整合」與「社會信任」的挑戰。熊昭直言，臨床資料的二次使用，涉及隱私與人權考量，「民眾的恐懼往往來自不了解」。

針對未來健康大數據的開放，熊昭強調，應遵循「分級治理」原則，非個人之綜合性統計資料可自由開放；完全去識別化的資料，需透過資料科學中心申請；敏感的病歷或基因資料，則應受嚴格管控。唯有建立信任，才能發揮數據最大的應用價值。

熊昭即將在4月11日及12日舉辦的「2026癌症論壇：AI智慧抗癌 溫暖同行」，分享「從大數據的發展看癌症防治工具的演進」主題，有興趣的民眾請即早報名，以免向隅。

2026癌症論壇 AI智慧抗癌 溫暖同行

時間：4月11日（六）上午9時至下午4時

           4月12日（日）上午9時至12時

         （8時30分開放入場）

地點：張榮發國際會議中心1101會議室（北市中山南路11號11樓）

報名：02-8692-5588轉5616

備註：免費入場，一天300名，須事先報名，額滿為止

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