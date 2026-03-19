外籍幫傭申請資格大鬆綁 有未滿12歲兒童即適用

外籍幫傭申請資格大鬆綁，行政院今（19）日將在院會中通過放寬外籍幫傭申請條件，從「多孩家庭」放寬至「一孩家庭」，未來家中有一名未滿12歲兒童即可申請，月繳5,000元就業安定費，弱勢或特殊家庭為每月2,000元，將於4月13日受理申請，預估全台144萬家戶適用。

根據現行規定，雇主申請召募家庭幫傭時，必須有三名以上年齡6歲以下子女，或有四名以上年齡12歲以下子女，且其中兩名為年齡6歲以下等條件，才可聘僱家庭幫傭。

賴清德總統去年喊出放寬，只要有一個小孩，就能申請家庭幫傭，盼藉此釋出女性勞動力，並減輕照顧壓力。

行政院政務委員陳時中說明，未來將放寬為家中只要有一名12歲以下兒童，即可申請。

另外，也針對特定家庭提供優先與優惠條件，包括：家中有一名未滿12歲兒童，且為身心障礙、罕見疾病或有早療需求者；家中有一名未滿6歲兒童，且為身心障礙者，或為單親家庭；家中有兩名未滿12歲兒童，其中一名未滿6歲；家中有三名未滿12歲兒童等。

至於在費用上，陳時中說，一般家庭須繳納就業安定費每月5,000元；而弱勢或特殊家庭則為每月2,000元。

此設計是希望在資源有限情況下，由能力較佳者多負擔，讓需協助家庭獲得更多支持。

此外，政府也將強化「臨時托育」服務，並建立媒合平台，同時提供職業訓練與就業輔導，協助相關從業人員轉型或提升技能，確保勞動市場穩定。

至於實際受惠人數，陳時中說，目前難以精確估計，現有使用相關服務的家庭約144萬戶，但並非所有符合資格的家庭都會申請，因此實際申請數仍需觀察。

不過對於外籍幫傭來源國目前僅有印尼、越南、菲律賓及泰國等四國，因應未來人力需求是否考量放寬，陳時中表示，可能要等實際執行後，再來評估是否要機動性調整。