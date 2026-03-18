快訊

遭馬英九基金會切割？ 蕭旭岑：我的為人可留給人探聽

台中驚傳情侶浴室內雙亡…倒臥血泊身上有刀傷 警到場鑑識

聽新聞
0:00 / 0:00

「亞洲農民合作組織會議」首移師台灣 11國聚焦智慧農業

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2026亞洲農民合作組織會議合影，並由中華民國農會理事長蕭漢俊（前排中）主持。圖／中華民國農會提供
2026亞洲農民合作組織會議合影，並由中華民國農會理事長蕭漢俊（前排中）主持。圖／中華民國農會提供

中華民國農會今日於中華民國農民團體幹部聯合訓練協會（NTIFO）舉辦「2026年亞洲農民合作組織」（AFGC）年度會議，這是台灣於2019年開始加入AFGC後，首次在台灣舉辦。

本次來台參加國際會議的有日本全國農業協同組合中央會（JA-Zenchu）、韓國全國農協中央會（NACF）、斯里蘭卡獨立農民聯絡網（IFN）、越南國際合作社聯盟（VCA）、菲律賓自由農民合作社聯盟（FFFC）等代表團；另外同時參加線上會議的有印度全國合作社聯盟（NCUI）、泰國合作社聯盟（CLT）、印尼農民宣導中心（ACIF）、蒙古全國農業合作總社（NAMAC）及馬來西亞全國農民組織（NAFAS）等共11個國際組織。

本次會議由中華民國農會理事長蕭漢俊主持，採實體及線上會議同步進行。蕭漢俊表示，中華民國農會做為三級農會，很高興能藉由主辦會議的機會，將台灣各農會的專長與實力介紹給大家。開幕式特別邀請國立中興大學工學院院長楊明德，以英語專題演講有關「AI於智慧農業之發展與未來」；11個會員國則提出報告，針對今年主題「提升農業生產力—亞洲農民現況與挑戰」提出看法和策略。

此外，中華民國農會更邀請多國貴賓參訪新北市農會的文山農場和桃園市農會的食品廠，其中新北市農會經營的文山農場，從百年前的茶業指導所變身為深受都會民眾喜愛的生態休閒農場；桃園市農會的新纖美日品牌，更因為新創產品屢獲國內獎項肯定，展現台灣農會經營模式下創造的農業六級化成果。

追溯中華民國農會於台灣省農會（TPFA）時期，自1990年起即與日本全國農業協同組合中央會（JA-Zenchu）、韓國全國農協中央會（NACF）及印度農民肥料合作社（IFFCO）和蒙古農業合作總社（NAMAC）等單位合作成立東亞農民團體協議會（EAOC），至2018年歷經28年結束走入歷史，並從2019年成為AFGC一員。順應全球農業環境變化，以更現代化的農民團體經營模式，為國際農業注入新知並發揮影響力。

農會 會議 農民

延伸閱讀

恆春洋蔥撞期中部洋蔥價格恐腰斬 立委徐富癸開協調會未雨綢繆

雲縣府AI創生服務 智慧城市治理典範

星期評論／國際行銷後如何讓小農受益 屏東農業轉型挑戰

桃市舉辦多元水資源應用國際研討會　產官學政聚焦放流水農灌永續願景

相關新聞

好天氣掰了！ 明起鋒面、東北季風影響「北東降溫、水氣增」

明天起受鋒面及東北季風影響，北東轉涼且降雨機率增，中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面及東北季風持續影響到周六，其中，周五鋒面位於東北部近海，宜花山區需留意局部較大雨勢，周日起東北季風減弱、氣溫回升，下周三之前天氣都較穩定，下周五預估有另波鋒面及東北季風增強。

明起變天！北部、東北部降溫「連3天易有陣雨」 這日天氣才回穩

氣象署今天表示，明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部高溫下降約5、6度，一連3天北部、東半部及各山區易有陣雨，20日...

放寬外籍家庭幫傭 民團抨擊：一般人請不起、照顧責任推回家庭

外籍家庭幫傭放寬。只要家有12歲以下的「一孩家庭」就可聘外傭，煮飯打飯、接送小孩、照顧老人等家務樣樣做。民間團體批評，此政策不但與現行公共托育政策抵觸，也進一步擴大缺乏勞動保障的家庭僱傭模式，更是將照顧責任鎖在家內，對提高女性勞參率效益也不大，更只有高所得家庭請得起。

比BMI更準！醫曝1部位成內臟脂肪關鍵指標 消除可防糖尿病、猝死

現代人吃得多、動得少，也因此容易堆積脂肪造成肥胖，不少人都會量測BMI來看內臟脂肪，不過復健科醫師王思恒就表示，醫學研究指出，頸圍是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器。他指出脖子粗是健康的「未爆彈」，代表脂肪堆積在這個部位，身體處於高發炎狀態，因此要透過運動來瘦脖子、消除雙下巴，才能夠遠離糖尿病和睡眠呼吸中止症的侵害。

「偏頭痛」不只有頭痛？專家示警 高達7成患者同時受頭暈、暈眩之苦

許多民眾以為「偏頭痛」只是單純頭痛，台北榮總最新研究顯示，高達7成的偏頭痛患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。北榮副院長王署君呼籲，偏頭痛與眩暈的病生理機轉複雜，可透過神經內科醫師專業評估，給予合適的偏頭痛預防性用藥，而非僅於急性發作時使用止痛藥或止暈藥，才能真正改善生活品質。

「亞洲農民合作組織會議」首移師台灣 11國聚焦智慧農業

中華民國農會今日於中華民國農民團體幹部聯合訓練協會（NTIFO）舉辦「2026年亞洲農民合作組織」（AFGC）年度會議，這是台灣於2019年開始加入AFGC後，首次在台灣舉辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。