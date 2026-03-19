有人剛儲值 醫美診所無預警停業

「玖玖零醫美診所」十五日無預警停業，因在桃園、新竹、台中均設據點，多地消費糾紛浮現。各地政府陸續接獲申訴，截至目前，台中十六件、桃園三十二件、新竹十六件，持續受理中。不少消費者預付療程，多人在停業前才儲值五萬，卻面臨服務無法履行、權益受損，引發不滿。

新竹縣消保官陳雅芳表示，業者僅於三月十五日透過官方ＬＩＮＥ公告結束營業，未提供退費聯繫窗口，也未說明退費方式與時程。有民眾二月底才刷卡五萬餘元購買課程尚未使用，部分已預約療程的消費者也無從聯繫業者，引發不滿。她呼籲業者應盡速公布退費窗口與相關資訊，清楚說明退款計算方式及期程，並開放診所讓消費者領回置放於現場的私人物品及已購產品。

台中市法制局長李善植、新竹縣政府消費者服務中心均表示，已要求業者盡速提出退費方案及期程公告，並呼籲消費者採自保措施，包括申請信用卡爭議款，或向融資公司主張停止支付尚未履行部分款項。

消費者可備妥刷卡簽單、停業通知等相關證明文件，向發卡銀行申請爭議款。以VISA及MasterCard為例，須於刷卡日起五百四十日內，且於業者未提供服務起一百二十日內提出申請，並預留約十五個工作天作業時間，建議盡早辦理。

此外，透過融資公司分期付款者，可主張「同時履行抗辯權」，申請停止支付尚未履行部分的貸款餘額，避免持續負擔不合理費用。至於以現金支付的消費者，則須向業者請求退款；若未獲妥善回應，須透過聲請支付命令或提起小額訴訟等民事途徑維權。

據了解，該診所先前疑涉不法用電案件，台中地方法院判決須負擔高額賠償責任，外界關注財務壓力是否影響營運。診所員工指出，負責人於三月十五日下班後宣布停業，後續將處理庫存及債務事宜；台中市勞工局表示，已受理十五名員工申請工資及資遣費等勞資爭議，預計三月三十日召開調解會議。