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新光保全攜手新誼整合 打造主動式智慧防護新模式全面深化AI布局

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全AI應用延伸至醫療安全管理領域，導入客製化智慧機器人協助管制藥品管理。（圖右為新誼整合副總李鴻生）圖／新光保全提供
新光保全AI應用延伸至醫療安全管理領域，導入客製化智慧機器人協助管制藥品管理。（圖右為新誼整合副總李鴻生）圖／新光保全提供

隨著AI人工智慧技術加速演進，企業在安全管理與營運效率上正面臨結構性轉型壓力。新光保全持續深化AI應用布局，將過往以「被動式監控」為核心的服務模式，升級為具備即時分析與預判能力的「主動式防護」，透過數據分析與智慧決策機制，提供更精準且全面的安全解決方案，協助企業強化風險控管並提升整體營運韌性。

在醫療場域方面，新光保全針對近年醫療機構普遍面臨的病床調度壓力與護理人力短缺問題，導入多項智慧化系統，包括醫療電子掛號系統、院內數位管理平台及電子病床卡等，藉此優化院內流程與資源配置效率。同時，透過智慧病床管理系統與夜間輔助機制的建置，有效分擔第一線護理人員負荷，提升照護安全與整體醫療服務品質，為醫療體系帶來更高效率的運作模式。

除營運優化外，新光保全亦將AI技術延伸至醫療安全管理領域，導入客製化智慧機器人應用於管制藥品管理。該系統結合多重驗證與授權控管設計，須經特定密碼授權方可操作，大幅降低人為疏失與誤用風險，進一步強化用藥安全機制。相關解決方案亦可依不同醫療機構需求彈性調整，提供符合各類場域特性的精準應用。

在整體解決方案布局上，新光保全亦結合旗下子公司新誼整合的專業技術能力，強化系統整合與場域應用深度。新誼整合長期深耕於監控系統、門禁管理與自動化設備領域，透過軟硬體整合與客製化設計，協助企業打造高穩定、高效率的智慧場域基礎，進一步提升整體解決方案的完整性與實務落地能力。

此外，新光保全亦將AI安全技術擴展至金融機構及其他高機密產業場域，整合人員識別、密碼驗證、指紋辨識與臉部辨識等多重驗證機制，強化敏感資訊與關鍵資產的存取控管。透過多層級的智慧安全架構，不僅有效降低人為操作風險，也同步提升企業在資訊安全與資產防護上的整體水準。

新光保全表示，未來將持續攜手新誼整合深化AI與系統整合能力，並依據不同產業需求持續優化應用場景，打造更完整的智慧防護生態系，從安全管理延伸至營運支援與場域服務，協助企業與醫療機構在數位轉型過程中兼顧效率、安全與永續發展。

即日起至3月20日2026智慧城市展暨淨零城市展期間，新光保全主題館於台北南港展覽館2館1樓P202a及4樓R1013攤位亮相，歡迎實地體驗AI驅動的智慧安防與場域整合解決方案。

保全

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